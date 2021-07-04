Несмотря на то, что Джефф Безос будет назначен председателем совета директоров, он через две недели планирует отправиться в космос на звездолете, который разработала и изготовила его компания Blue Origin. Полет в космос с его братом, и 82-летней астронавткой Уолли Фанк, запланировано на 20 июля 2021 року.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Эта космическое путешествие станет публичной демонстрацией деятельности Джефф Безос за пределами Amazon, ведь ему уже не нужно будет ежедневно переживать о давлении со стороны государственных органов, которое постоянно растет, и потенциальной активизацией профсоюзов сотрудников Amazon.

Какие же планы на "пенсию" в самого богатого миллиардера

Космические путешествия

К теме  Битва миллиардеров за космос: кто станет первым астронавтом в рейтинге Forbes

Хотя британский миллиардер Ричард Брэнсон и обещает опередить Джеффа Безоса в космических гонках, однако американский миллиардер, очевидно будет не рисковать и спешить в таком ответственном шаге как полет в космос.

Кроме космических путешествий, Джефф Безос запланировал себе много земных дел. 

Мегапоместье

Недавно стало известно, что он активно расширяет свое мегапоместье в Беверли-Хиллз. В феврале 2020 года Джефф Безос стал новым владельцем поместья Уорнер, за 165 миллионов долларов, что стало самой дорогой продажей дома в истории Калифорнии. В мае этого года Джефф Безос приобрел прилегающий к его роскошному имению дом, увеличив стоимость до 175 миллионов долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Spread Pictures

Но с подружкой Лорен Санчес он и в дальнейшем "охотится" за домами в Лос-Анджелесе и осматривает особняки в районе его имения.

Суперяхта 

Не следует забывать и о планах Джефф Безос стать владельцем самой дорогой в мире суперяхты. Американский миллиардер по предварительным расчетам выложит за эту "игрушку" около 500 миллионов долларов.

Что известно о суперяхты Безоса:

  • судно будет почти 127 метров длиной;
  • там будет несколько палуб, 3 огромные мачты;
  • кроме этого – вертолетная площадка.
  • и даже еще одна яхта, меньше по размерам, для обеспечения поддержки мегасудна.

Коллаборация с суперзвездами кино

27 июня известный голливудский актер Дуэйн Джонсон обнародовал в инстаграм сообщение с американским миллиардером Джеффом Безосом. При этом они совместно проанонсировали "грандиозное событие" в мире  киноиндустрии.

Дуэйн "Скала" Джонсон в заметке написал о коллаборации Amazon Studios и его компании Seven Bucks Production. Поэтому не исключено, что новые проекты самого богатого человека мира могут помочь появиться на свет новым блокбастерам вроде "Небоскреба" и "Джуманджи", к созданию которых причастна киностудия Дуэйна Джонсона.

Благотворительность и "Фонд Земли Безоса"

Несмотря на полеты в космос, развлечения в имении и на яхте, самый богатый человек мира Джефф Безос вряд ли перестанет заниматься благотворительностью. Только в мае этого года он выделил 10 миллиардов  долларов в "Фонд Земли Безоса", чтобы помочь противостоять последствиям изменения климата. Также миллиардер, благодаря сотрудничеству "Фонда Земли Безоса" и Всемирного фонда природы, активно прилагается к сохранению природы и исследований для восстановления природной среды.

Первыми получателями фонда Джефф Безос стали 16 организаций, работающих над инновационными, амбициозными и перспективными решениями для защиты Земли:

  • The Climate and Clean Energy Equity Fund,
  • ClimateWorks Foundation,
  • Dream Corps Green For All,
  • Eden Reforestation Projects,
  • Energy Foundation,
  • Environmental Defense Fund,
  • The Hive Fund for Climate and Gender Justice,
  • Natural Resources Defense Council,
  • The Nature Conservancy,
  • NDN Collective,
  • Rocky Mountain Institute,
  • Salk Institute for Biological Studies,
  • The Solutions Project,
  • Union of Concerned Scientists,
  • World Resources Institute
  • World Wildlife Fund.

Такая "пенсия" – мечта каждого 

Как видим, самому богатому человеку мира, после 27 лет создания и управления Amazon, бизнесмену, который достиг вершины богатства, очевидно не будет скучно на "пенсии". Тем более он всегда может передумать и снова приступить к "штурвала" одной из крупнейших бизнес-империй мира. 