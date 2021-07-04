Несмотря на то, что Джефф Безос будет назначен председателем совета директоров, он через две недели планирует отправиться в космос на звездолете, который разработала и изготовила его компания Blue Origin. Полет в космос с его братом, и 82-летней астронавткой Уолли Фанк, запланировано на 20 июля 2021 року.
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Эта космическое путешествие станет публичной демонстрацией деятельности Джефф Безос за пределами Amazon, ведь ему уже не нужно будет ежедневно переживать о давлении со стороны государственных органов, которое постоянно растет, и потенциальной активизацией профсоюзов сотрудников Amazon.
Какие же планы на "пенсию" в самого богатого миллиардера
Космические путешествия
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Хотя британский миллиардер Ричард Брэнсон и обещает опередить Джеффа Безоса в космических гонках, однако американский миллиардер, очевидно будет не рисковать и спешить в таком ответственном шаге как полет в космос.
Кроме космических путешествий, Джефф Безос запланировал себе много земных дел.
Мегапоместье
Недавно стало известно, что он активно расширяет свое мегапоместье в Беверли-Хиллз. В феврале 2020 года Джефф Безос стал новым владельцем поместья Уорнер, за 165 миллионов долларов, что стало самой дорогой продажей дома в истории Калифорнии. В мае этого года Джефф Безос приобрел прилегающий к его роскошному имению дом, увеличив стоимость до 175 миллионов долларов.
Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Spread Pictures
Но с подружкой Лорен Санчес он и в дальнейшем "охотится" за домами в Лос-Анджелесе и осматривает особняки в районе его имения.
Суперяхта
Не следует забывать и о планах Джефф Безос стать владельцем самой дорогой в мире суперяхты. Американский миллиардер по предварительным расчетам выложит за эту "игрушку" около 500 миллионов долларов.
Что известно о суперяхты Безоса:
- судно будет почти 127 метров длиной;
- там будет несколько палуб, 3 огромные мачты;
- кроме этого – вертолетная площадка.
- и даже еще одна яхта, меньше по размерам, для обеспечения поддержки мегасудна.
Коллаборация с суперзвездами кино
27 июня известный голливудский актер Дуэйн Джонсон обнародовал в инстаграм сообщение с американским миллиардером Джеффом Безосом. При этом они совместно проанонсировали "грандиозное событие" в мире киноиндустрии.
Дуэйн "Скала" Джонсон в заметке написал о коллаборации Amazon Studios и его компании Seven Bucks Production. Поэтому не исключено, что новые проекты самого богатого человека мира могут помочь появиться на свет новым блокбастерам вроде "Небоскреба" и "Джуманджи", к созданию которых причастна киностудия Дуэйна Джонсона.
Благотворительность и "Фонд Земли Безоса"
Несмотря на полеты в космос, развлечения в имении и на яхте, самый богатый человек мира Джефф Безос вряд ли перестанет заниматься благотворительностью. Только в мае этого года он выделил 10 миллиардов долларов в "Фонд Земли Безоса", чтобы помочь противостоять последствиям изменения климата. Также миллиардер, благодаря сотрудничеству "Фонда Земли Безоса" и Всемирного фонда природы, активно прилагается к сохранению природы и исследований для восстановления природной среды.
Первыми получателями фонда Джефф Безос стали 16 организаций, работающих над инновационными, амбициозными и перспективными решениями для защиты Земли:
- The Climate and Clean Energy Equity Fund,
- ClimateWorks Foundation,
- Dream Corps Green For All,
- Eden Reforestation Projects,
- Energy Foundation,
- Environmental Defense Fund,
- The Hive Fund for Climate and Gender Justice,
- Natural Resources Defense Council,
- The Nature Conservancy,
- NDN Collective,
- Rocky Mountain Institute,
- Salk Institute for Biological Studies,
- The Solutions Project,
- Union of Concerned Scientists,
- World Resources Institute
- World Wildlife Fund.
Такая "пенсия" – мечта каждого
Как видим, самому богатому человеку мира, после 27 лет создания и управления Amazon, бизнесмену, который достиг вершины богатства, очевидно не будет скучно на "пенсии". Тем более он всегда может передумать и снова приступить к "штурвала" одной из крупнейших бизнес-империй мира.