Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила миллиард долларов

Чистая прибыль Tesla с апреля по июнь 2021 составила более миллиарда долларов. За этот же период компания Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. 1,14 миллиарда долларов компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля.

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Прибыль Tesla выросла в десять раз

Это примерно в десять раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.

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Tesla выпустила рекордное количество электромобилей за квартал

Кроме того, во втором квартале компания Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 автомобиля и выпустила 206 421 автомобилей – больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

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В компании также сообщили об успехах в строительстве гигазавода неподалеку от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

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