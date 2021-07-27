Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила миллиард долларов
Источник:Deutsche Welle
Чистая прибыль Tesla с апреля по июнь 2021 составила более миллиарда долларов. За этот же период компания Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.
Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. 1,14 миллиарда долларов компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля.
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Прибыль Tesla выросла в десять раз
Это примерно в десять раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.
Tesla выпустила рекордное количество электромобилей за квартал
Кроме того, во втором квартале компания Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 автомобиля и выпустила 206 421 автомобилей – больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.
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В компании также сообщили об успехах в строительстве гигазавода неподалеку от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.
Рост доходов Tesla на фоне значительных проблем
- В апреле Илон Маск заявил, что компания испытывает "огромные трудности" через многочисленные проблемы цепи поставок в 2021 году и продолжающийся дефицит чипов для автомобилей.
- Германия собирается оштрафовать компанию Илона Маска за незаконные строительные работы рядом с местом строительства автомобильного завода недалеко от Берлина.
- Во втором квартале 2021 года Tesla приходилось дважды отозвать большие партии автомобилей только в Китае. Первый раз через болты тормозных суппортов Model 3 и Model Y, которые могут быть не закреплены должным образом. А второй из-за проблем с ремнями безопасности, которые могут увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения, и проблемы с шинами, что может увеличить риск аварии.
- Система помощи водителю Autopilot в автомобилях Tesla вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов США. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта (NHTSA) проводит расследование 23 несчастных случаев с участием Tesla на автопилоте.
- В конце июня новый топовый электрокар Tesla S Plaid самовольно воспламенился и сгорел дотла, что вызвало много вопросов к безопасности автомобилей компании.