Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. 1,14 миллиарда долларов компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля.

К теме Хакеры DDoS-ять, бизнес отвечает: как противостоять киберугрозам

Прибыль Tesla выросла в десять раз

Это примерно в десять раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.

Автомобили Tesla популярны и в Украине / Фото 24 канал

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей за квартал

Кроме того, во втором квартале компания Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 автомобиля и выпустила 206 421 автомобилей – больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

Обратите внимание Новая инициатива Илона Маска взбесила владельцев электромобилей Tesla

В компании также сообщили об успехах в строительстве гигазавода неподалеку от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

Рост доходов Tesla на фоне значительных проблем