Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. 1,14 миллиарда долларов компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля.
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Прибыль Tesla выросла в десять раз
Это примерно в десять раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.
Автомобили Tesla популярны и в Украине / Фото 24 канал
Tesla выпустила рекордное количество электромобилей за квартал
Кроме того, во втором квартале компания Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 автомобиля и выпустила 206 421 автомобилей – больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.
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В компании также сообщили об успехах в строительстве гигазавода неподалеку от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.
Рост доходов Tesla на фоне значительных проблем
- В апреле Илон Маск заявил, что компания испытывает "огромные трудности" через многочисленные проблемы цепи поставок в 2021 году и продолжающийся дефицит чипов для автомобилей.
- Германия собирается оштрафовать компанию Илона Маска за незаконные строительные работы рядом с местом строительства автомобильного завода недалеко от Берлина.
- Во втором квартале 2021 года Tesla приходилось дважды отозвать большие партии автомобилей только в Китае. Первый раз через болты тормозных суппортов Model 3 и Model Y, которые могут быть не закреплены должным образом. А второй из-за проблем с ремнями безопасности, которые могут увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения, и проблемы с шинами, что может увеличить риск аварии.
- Система помощи водителю Autopilot в автомобилях Tesla вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов США. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта (NHTSA) проводит расследование 23 несчастных случаев с участием Tesla на автопилоте.
- В конце июня новый топовый электрокар Tesla S Plaid самовольно воспламенился и сгорел дотла, что вызвало много вопросов к безопасности автомобилей компании.