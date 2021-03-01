Постоянные трехдневные выходные могут показаться мечтой для украинцев, но это реальность для работников компании Elephant Ventures. Как такой опыт повлиял на работников, читайте на Бизнес 24.

Компания Elephant Ventures, занимающейся разработкой программного обеспечения и данных, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, в августе 2020 года начала тестирования четырехдневной рабочей недели, чтобы помочь предотвратить выгорание сотрудников и сохранить баланс между работой и личной жизнью во время пандемии.

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В марте 2020 года компания полностью перешла на дистанционную работу и, вероятно, все так и останется в ближайшем будущем.

В компании опросили работников как они относятся к идее работать 4 дня в неделю по 10 часов в течение 2 месяцев.

Как проходил эксперимент

Работникам потребовалось около трех-четырех недель, чтобы привыкнуть к новому графику, рассказывает президент компании Арт Шектман.

После первых трехдневных выходных работники вернулись с чувством покоя, но они чувствовали, что потеряли такие длительные выходные и долго приспосабливались к изменению рутины.

На третьей неделе это было более привычно. Люди действительно стали иметь приключения, планировать заранее и задействовать трехдневные выходные,

– рассказывает Арт Шектман.

В конце концов, сжатая рабочая неделя так понравился работникам, что компания оставила ее.

Как теперь работают в Elephant Ventures

Обычно работники начинают работу в 7 утра и завершают в 18:00, имея час обеденного перерыва. Но в действительности графики гибкие и с учетом удаленной работы их легко корректировать.

У компании есть доверие к работникам. Если те не отработали 40 часов в течение 4 дней, то могут запланировать свою работу на пятницу, субботу или воскресенье.



В компании все работают удаленно / Unsplash

Счастливые работники и эффективная работа

Менеджер по продуктам и проектам Джонатан Кук работает в компании почти четыре года. Он сказал, что сначала немного скептически относился к изменению графика, но сейчас доволен, ведь так он может больше времени проводить со своими детьми. К тому же он корректирует свое расписание так, чтобы отправить детей в школу утром и провести время вечером.

Долгий рабочий день также повысил эффективность в компании, поскольку проекты больше не растяжения на несколько дней.

Компания также выросла с момента изменения графика. В штат в 41 работник присоединилось еще 13 специалистов.

Короче рабочие недели помогают нам побеждать в вербовочных битвах, в которых мы участвуем, чтобы завоевать лучшие таланты,

– сказал Шектман.

Директор компании убежден, что все компании, где это возможно, должны вести открытый диалог со своими работниками по продолжительности рабочей недели и гибкости графика. Ведь это не только хорошо влияет на работников, но и улучшает показатели компании.

Работники однозначно не хотят, чтобы их рабочее место диктовало порядок их личной жизни, и поэтому для нас это было решением каждого,

– резюмирует Шектман.

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