Акции Roblox достигли своего рекордно низкого уровня с момента листинга и в это время продаются на уровне 55,90 доллара за акцию. Инвесторы разочаровались данными, ведь при закрытии последних торгов акции упали более чем на 15%

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Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, повлекло снижение активности игроков, что в свою очередь привело к снижению их расходов на местную игровую валюту – Robux.

Краткосрочные результаты монетизации разочаровывают инвесторов. Тем не менее, рост числа пользователей и их вовлеченности достаточно высок. Мы ожидаем, что многочисленные рычаги монетизации повлияют в будущем,

– высказал мнение Брэндон Росс, аналитик LightShed Partners.

Акции Roblox упали на 15% / Фото Roblox

Аналитики ожидали выручку в 772 миллиона долларов, а фактически получилось 770,1 миллиона долларов за четвертый квартал. Доходы с виртуальной валюты Robux увеличились на 83% до 568,8 миллиона долларов. При всем при этом аналитики ожидали убытка в 0,13 доллара за акцию, но разработчики Roblox доложили об убытках в 0,25 доллара за акцию.

Однако аналитики убеждены, что активам RBLX требуется всего несколько недель для восстановления.