Черный больше не в тренде: Unilever продает чайный бизнес

Один из мировых лидеров производства пищевых продуктов и товаров для дома Unilever продает бизнес ekaterra, в который входят 34 чайных бренда. Новым владельцем станет фонд CVC Capital.

Выручка подразделения ekaterra в 2020 году составила около 2 миллиардов евро. Соглашение о продаже "чайных" активов составило 4,5 миллиарда евро.

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Черный больше не в тренде

Unilever сообщает, что не смогла восстановить объемы доходов чайного бизнеса до тех показателей, которые были до пандемии. Основную часть портфеля ekaterra составляют бренды черного чая, однако его потребление в развитых странах существенно сократилось в пользу других видов напитка, кофе и бутилированной воды.

В рамках развития брендов Unilever мы фокусируемся на быстро растущих направлениях. Решение о продаже ekaterra – это обдуманный шаг,

– заявил исполнительный директор Unilever Алан Джоуп.

Ожидается, что процесс передачи собственности будет завершен во второй половине 2022 года. Сроки зависят от момента получения разрешений со стороны регуляторных органов.

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Условия продажи

В общей сложности ekaterra владеет 11 производственными мощностями по всему миру, а также чайными плантациями в трех странах. Продажа не коснется чайного бизнеса Unilever в Индии, Непале и Индонезии, доли компании в совместных предприятиях Pepsi и Lipton по производству холодного чая, а также в связанных с ними дистрибьюторских организациях.

Новый собственник активов ekaterra, CVC Capital, существует на рынке с 1981 года и является одной из ведущих инвестиционно консалтинговых компаний мира с подразделениями в Европе, Азии и США. Она управляет активами общей суммой почти 125 миллиардов долларов.