Унижение и неуважение: чернокожие работники Amazon жалуются на расовую дискриминацию
Amazon славится бешеным успехом. Несмотря на это, стало известно о большой социальной проблеме компании – чернокожие работники чувствуют себя там униженными.
Источник:Recode
На тяжелые условия работы жаловались более 10 работников компании. Среди них и те, кто уже уволился.
Интересно В Apple сделали большую стратегическую ошибку в прошлом: аналитик назвал ее
Менеджерка Чанин Келли-Рей была свидетелем систематического унижения чернокожих. Она работала в Amazon менее года – уволилась именно потому, что у компании якобы есть проблемы, которые ставят в невыгодное положение и чернокожих сотрудников и работников из других слабо представленных слоев населения.
Чанин Келли-Рей сказала, что ей было достаточно сложно привлечь в компанию чернокожих.
У компании нет большого желания выходить за рамки обычной практики,
– сказала менеджерка.
Она рассказала, что руководство даже не хотело прислушаться к советам, которые могли бы решить проблему.
"Позвольте добавить: Amazon, похоже, делал шаги назад, а не вперед", – отметила женщина.
Чанин Келли-Рей работала менеджеркой в компании Amazon / Фото Vox
По словам ексменеджеркы, чернокожим людям "трудно продвигаться по служебной лестнице" из-за того, что компания оценивает их гораздо строже.
Келли-Рей – единственная из бывших работников, которые согласились открыто рассказать о проблеме. Другие поделились оскорблением только на условиях анонимности.
Как унижали чернокожих
По словам ексменеджеркы, люди сталкивались как с прямыми, так и с коварными предубеждениями, которые вредили их карьере и личной жизни.
Стоит прочитать Идея для стартапа: как знать не прогорит ли она
Также рассказали, что иногда высококвалифицированные чернокожие сотрудники занимали должность низкого уровня просто из-за цвета своей кожи.
"Для женщин, особенно чернокожих, не редкость, когда должность рекламируется на одном уровне, однако предложение они получают на низшую должность", – сказал один из бывших сотрудников.
Отчет Amazon об работниках
Последний отчет компании показал, что там работают:
- 26,5% – чернокожие;
- 22,8% – латиноамериканцы;
- 13,6% – азиаты.
Среди менеджеров компании:
- 10,6% – чернокожие;
- 9,5% – латиноамериканцы;
- 19,5% – азиаты.
► Реакция компании на обвинения
В Amazon все обвинения отрицают.
"Мы не согласны с такой характеристикой культуры Amazon и считаем, что она искажает факты и основана на мнениях небольшого количества людей", – заверили в компании.
Поделиться новостью