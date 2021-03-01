Amazon славится бешеным успехом. Несмотря на это, стало известно о большой социальной проблеме компании – чернокожие работники чувствуют себя там униженными.

На тяжелые условия работы жаловались более 10 работников компании. Среди них и те, кто уже уволился.

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Менеджерка Чанин Келли-Рей была свидетелем систематического унижения чернокожих. Она работала в Amazon менее года – уволилась именно потому, что у компании якобы есть проблемы, которые ставят в невыгодное положение и чернокожих сотрудников и работников из других слабо представленных слоев населения.

Чанин Келли-Рей сказала, что ей было достаточно сложно привлечь в компанию чернокожих.

У компании нет большого желания выходить за рамки обычной практики,

– сказала менеджерка.

Она рассказала, что руководство даже не хотело прислушаться к советам, которые могли бы решить проблему.

"Позвольте добавить: Amazon, похоже, делал шаги назад, а не вперед", – отметила женщина.



Чанин Келли-Рей работала менеджеркой в компании Amazon / Фото Vox

По словам ексменеджеркы, чернокожим людям "трудно продвигаться по служебной лестнице" из-за того, что компания оценивает их гораздо строже.

Келли-Рей – единственная из бывших работников, которые согласились открыто рассказать о проблеме. Другие поделились оскорблением только на условиях анонимности.

Как унижали чернокожих

По словам ексменеджеркы, люди сталкивались как с прямыми, так и с коварными предубеждениями, которые вредили их карьере и личной жизни.

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Также рассказали, что иногда высококвалифицированные чернокожие сотрудники занимали должность низкого уровня просто из-за цвета своей кожи.

"Для женщин, особенно чернокожих, не редкость, когда должность рекламируется на одном уровне, однако предложение они получают на низшую должность", – сказал один из бывших сотрудников.

Отчет Amazon об работниках

Последний отчет компании показал, что там работают:

26,5% – чернокожие;

22,8% – латиноамериканцы;

13,6% – азиаты.

Среди менеджеров компании:

10,6% – чернокожие;

9,5% – латиноамериканцы;

19,5% – азиаты.

► Реакция компании на обвинения

В Amazon все обвинения отрицают.

"Мы не согласны с такой характеристикой культуры Amazon и считаем, что она искажает факты и основана на мнениях небольшого количества людей", – заверили в компании.