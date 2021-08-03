Черная пятница отменяется: новые проблемы с поставками товаров из-за наводнений

Европа и китайская провинция Хэнань – ключевой транспортный узел и родина нескольких крупных предприятий. Стихийные бедствия повредили железнодорожное сообщение, и больших скидок на товары в магазинах в черную пятницу покупатели могут не дождаться.

Сезон скидок 2021 года может не начаться, и все из-за отсутствия товаров на складах и больших задержек поставок. Разрушительные наводнения уничтожили часть инфраструктуры, вода хлынула в крупные промышленные районы, нанесла ущерб объектам, оборудованию и складам.

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Наводнения ≠ скидки

Исполнительный вице-президент компании E2open Паван Джоши убежден, что задержки с поставками сырья будут иметь каскадный эффект, и могут продолжаться неделями и месяцами.

Черная пятница и другие ближайшие праздничные дни почувствуют на себе основной удар. Потребительской электроники, одежды, мебели и бытовой техники в магазинах будет сильно не хватать,

– заявил Джоши.

В этом году большие транспортные узлы уже испытывали кризисные ситуации, в частности наблюдались нехватка контейнеров для транспортировки, массовые заболевания на COVID-19 работников производственных предприятий, а также инцидент с судном, которое заблокировало Суэцкий канал.

Даже если распродажи на пике сезона появятся, то не в большом количестве, а скидки, вероятно, будут меньше, чем прогнозировалось. Кроме этого, стандартные цены на потребительские товары постепенно будут повышаться.

Больше всего от стихийного бедствия пострадали такие отрасли производственной деятельности, как технологии, машиностроение и электроника. Основное бремя убытков несут производственные мощности в Германии, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии.

Поскольку стихия начала отступать, большинство основных магистралей и путей планировали расчистить и отремонтировать в течение прошлых выходных. Однако из-за масштабов повреждений производственная деятельность вряд ли сможет восстановиться так быстро, как прогнозировалось,

– считает Шерин Камаль, вице-президент с разведывательных вопросов Everstream.

Напомним, что в июле мощные ливни накрыли Западную Европу. Это привело к масштабным наводнениям, от которых пострадали, в частности, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Австрия и другие.

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