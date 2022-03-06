Из-за войны: украинский павильон на Expo-2020 в Дубае полностью изменил свой вид

В украинском павильоне на Expo-2020 заклеили окна, как при бомбардировке, и собирают открытки с поддержкой со всего мира. Международная выставка проходит в Дубае и продлится до 31 марта.

Теперь украинский павильон транслирует сообщение StandWithUkraine, в медиазоне показывают видео о культуре и истории Украины, а также видеообращения Владимира Зеленского. На экранах посетители могут увидеть QR-коды со ссылкой на официальные новостные источники о войне в Украине и реквизиты для помощи ВСУ. Такую информацию 24 каналу предоставила команда украинского павильона.

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Украинский павильон на Expo-2020

На всемирной выставке Expo-2020 в Дубае страны-участницы демонстрируют свои достижения и потенциал для сотрудничества. До войны украинский павильон был посвящен бизнес теме, однако сейчас его изменили.

Организаторы выставки обычно запрещают какие-либо политические высказывания, однако украинской команде удалось договориться о внесении изменений в павильон, представляющий Украину.

С первого дня российского вторжения павильон Украины пользуется большим спросом среди посетителей со всего мира. Нужно было срочно реагировать и при этом не нарушить строгие ограничения, которые есть не только у оргкомитета Expo, но и у Дубая, ведь ОАЭ придерживаются жесткого нейтралитета. Поэтому мы использовали символические приемы, которые понимают все, кто смотрит новости,

– сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

Украинская команда отмечает, что люди со всего мира сейчас хотят узнать об Украине – стране героев: они теперь оставляют тысячи листовок со словами поддержки, которыми уже оклеены два этажа, и записывают мотивационные видеообращения к украинцам.

С начала войны интерес к украинскому павильону вырос втрое – его посещают около 10 тысяч человек ежедневно. Также там собираются украинцы, проживающие в Дубае, и поют украинские песни.

Мы хотели показать, что наша страна имеет свою давнюю историю и культуру, что мы не часть "русского мира", о котором так ревностно говорит российская пропаганда. Украинские флажки, ленты, наклейки, которые мы изготовили, разбирают в считанные минуты, в павильоне почти не осталось места для листовок,

– подчеркивает координатор проекта Валерия Тимотиевич.

К слову, павильоны других стран на Expo-2020 также выразили поддержку Украине. Люксембург уже неделю светится желто-голубыми цветами, а Италия, Эстония, Словения и Литва подняли украинский флаг над своими зданиями. Каждый день десятки международных делегаций посещают украинский павильон.

Как сейчас выглядит украинский павильон на международной выставке / Фото предоставлено украинской командой Expo-2020

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