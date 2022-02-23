Из-за нехватки инвестиций: украинская Rocket сворачивает свою деятельность в странах ЕС

Украинская фудтех компания Rocket полностью сворачивает свою деятельность в странах ЕС и сосредоточится на оптимизации бизнеса в Украине. Основной причиной стало отсутствие необходимого объема инвестиций.

Нехватка привлеченных средств сделала невозможным развитие украинского бизнеса на рынках ЕС. Перед этим Rocket запускалась в Нидерландах, Франции, Португалии, Испании, Венгрии и на Кипре.

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Что дальше

Компания продолжит работу в Украине. Недавно Rocket была вынуждена перейти на самообеспечение, поэтому основная задача команды, по словам соучредителей, – удержать проект на плаву. Руководство продолжает поиск инвестора, который помог бы сохранить украинский бизнес. Для этого компания уже пошла на несколько серьезных шагов:

минимизация расходов;

оптимизация команды;

отмена услуги ночной доставки.

Нам досадно сообщать об остановке деятельности в Европе. Бренд Rocket создала отличная команда, которая смогла вывести продукт в топ-7 наиболее скачиваемых приложений для доставки еды в Европе, построить качественные отношения с партнерами, курьерами и клиентами,

– сообщили соучредители Rocket.

В компании подчеркнули, что создавали проект родом из Украины, который может быть успешен не только здесь, но и на рынках ЕС. Сегодня основатели Rocket делают все возможное, чтобы сохранить бизнес в Украине и продолжить развитие.

Добавим, что стоимость доставки сервисом в Украине при этом остается неизменной. В компании уверяют, что сотрудники, которые вынужденные покинуть команду, получат помощь – HR-специалисты помогут им составить резюме, предоставят рекомендации для поиска новой работы, проведут карьерные консультации и коуч-сессии.