Нехватка привлеченных средств сделала невозможным развитие украинского бизнеса на рынках ЕС. Перед этим Rocket запускалась в Нидерландах, Франции, Португалии, Испании, Венгрии и на Кипре.

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Что дальше

Компания продолжит работу в Украине. Недавно Rocket была вынуждена перейти на самообеспечение, поэтому основная задача команды, по словам соучредителей, – удержать проект на плаву . Руководство продолжает поиск инвестора, который помог бы сохранить украинский бизнес. Для этого компания уже пошла на несколько серьезных шагов:

минимизация расходов;

оптимизация команды;

отмена услуги ночной доставки.

Нам досадно сообщать об остановке деятельности в Европе. Бренд Rocket создала отличная команда, которая смогла вывести продукт в топ-7 наиболее скачиваемых приложений для доставки еды в Европе, построить качественные отношения с партнерами, курьерами и клиентами,

– сообщили соучредители Rocket.

В компании подчеркнули, что создавали проект родом из Украины, который может быть успешен не только здесь, но и на рынках ЕС . Сегодня основатели Rocket делают все возможное, чтобы сохранить бизнес в Украине и продолжить развитие.