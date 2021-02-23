Хотя украинскому бизнесу не привыкать к работе в меняющихся условиях, ситуация, сложившаяся в 2020 году, была беспрецедентной. Пандемия Covid-19 стала серьезным вызовом, который существенно изменил условия работы и поведение бизнеса в Украине.

"Европейская бизнес-ассоциация" провела исследование делового климата в Украине. Согласно ему, только 4% генеральных директоров считают бизнес-климат в Украине благоприятным. Хотя до начала карантина такого мнения придерживалось 17% опрошенных топменеджеров. Сейчас для 62% деловую среду в Украине является неблагоприятным, а 34% опрошенных считают нейтральным.

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Чего ожидал бизнес от 2020 года

В 2019 году генеральные директора прогнозировали улучшение результатов работы своих компаний, поэтому, в целом, инвестиционный климат тяготел к позитивным изменениям. Так, 41% директоров ожидали, что климат улучшится в течение 2020 года. Такой оптимизм был обусловлен постепенной стабилизацией политической ситуации, началом реформы рынка земли, стабильной национальной валютой, продолжением реформирования налоговой и таможенной службы, снижением инфляции, увеличением покупательной способности потребителей.

Однако 2020 год нарушил все ожидания

Конечно, пандемия и связанные с ней ограничительные меры негативно повлияли на оптимизм предпринимателей. Однако коронавирус - не единственная причина для ухудшения настроений бизнеса. Кроме вынужденного карантина, беспокойство в деловых кругах усиливалось из-за необоснованной ротации кадров в правительстве и медленные темпы реформ. Мало того, возросло недовольство состоянием судебной системы в Украине.

Поэтому, впервые за пять лет недоверие к системе украинского судопроизводства опередила коррупцию в антирейтинге ключевых препятствий для ведения бизнеса, – утверждают в ЕБА.

Угроза дефолта

Недавно "Европейская бизнес-ассоциация", Dragon Capital и "Центр экономической стратегии" провели исследование, согласно которому дефолт по государственным заимствованиям является для иностранных инвесторов наибольшую угрозу инвестиционному климату страны. Также негативно инвесторы будут воспринимать уход Украины от демократических ценностей и изменение вектора внешней политики с запада на восток.

Для стратегических инвесторов важно, чтобы экономическая политика страны была четко очерченной и понятной, одновременно портфельных инвесторов волнует вопрос с последующим траншем от МВФ.

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко / фото с Facebook

Эффективная борьба с коррупцией, по мнению руководителей компаний, является приоритетной задачей для улучшения инвестиционного климата. Для восстановления доверия как иностранных, так и отечественных инвесторов также необходимо произвести перезагрузку судебной системы и допустить надежных реформаторов к высоким уровням принятия решений.

Чего ждет бизнес от 2021

С приближением конца года настроения представителей бизнеса постепенно сглаживаются по сравнению с напряженным состоянием первой половины 2020 года, хотя генеральные директора все еще с осторожностью относятся к прогнозам о будущем:

60% членов ассоциации ожидают положительную динамику роста компании

26% директоров рассчитывают сохранить показатели на уровне прошлого года

14% ожидают ухудшения дел

Что планирует делать бизнес в 2021

Согласно результатам опроса, треть членов ЕБА запланировала на 2021 масштабные инвестиционные проекты. Также в ходе было выявлено, что около трети предпринимателей ожидают в следующем году увеличение дохода до 10% в гривне. 54% директоров планируют увеличить зарплату работникам на 5-10%. Еще 21% увеличат зарплату до 5%, а 9% сделают это в пределах 10-20%. 15% компаний не будут увеличивать зарплату своему персоналу, впрочем, ни одна компания не планирует ее уменьшать.

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Большинство компаний в следующем году проводить более сдержанную кадровую политику

Так, 60% предприятий планируют сохранить персонал компании без изменений, 28% планируют нанять новых сотрудников, 12% будут вынуждены прибегать к сокращениям штата.

Чтобы полностью восстановиться после карантина, 60% предприятий понадобится примерно год

По мнению ЕБА, в течение следующих одного или двух лет бизнесу придется сначала решать проблемы, вызванные локдауном, а потом уже догонять показатели докризисного периода. Если предположить, что эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то предприятия могут перейти сразу к фазе восстановления. Но ассоциация надеется, что до конца 2021 большинство крупных и средних компаний достигнут прежнего уровня развития бизнеса

Положительный эффект от локдауна

По мнению ЕБА, пандемия нанесла не только ущерб и стресса представителям бизнеса, но и заставила их внедрять инновации и адаптировать почти все процессы в новой реальности. Беспрецедентные обстоятельства заставили предприятия пересмотреть свои расходы и организационные процессы, а также взаимодействие с клиентами. Теперь не остается сомнений, что цифровизация является необходимым шагом на пути современной компании к трансформации.