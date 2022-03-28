CEO Club Ukraine собрал 172 миллиона гривен для украинской армии
CEO Club Ukraine запустил международную фандрейзинговую кампанию SAVE UKTRRAINE для поддержки украинской армии и гуманитарных нужд. Удалось собрать более 172 миллионов гривен.
SAVE UKRAINE
Кампанию запустили более 20 языками мира. И всего за месяц (на 25 марта) удалось собрать 172 800 897 гривен.
Обратите внимание Украина повысит в 1,5 раза налоги для компаний, работающих в России
На эти деньги уже приобрели:
- бронежилеты;
- тактические шлемы и каски;
- оптические приборы (тепловизоры и бинокли);
- аналоговые и цифровые рации;
- спутниковые телефоны;
- автомобили;
- лекарственные средства;
- специальное медицинское оборудование.
Фонд переходит к системной закупке необходимой защитной амуниции и техники. С этой целью он сотрудничает с государственными органами и продолжает получать запросы от воинских частей и терробороны.
В планах – создать международную платформу для стратегического решения гуманитарных проблем после завершения военных действий на территории Украины,
– отмечают в CEO Club.
Что известно о CEO Club Ukraine
CEO Club Ukraine – это закрытый клуб, уже 10 лет объединяющий лидеров бизнеса. С начала войны они объединили усилия, чтобы помочь ВСУ, Нацгвардии, полиции и территориальной обороне, а также решить ряд гуманитарных проблем.
Сергей Гайдайчук, основатель и президент CEO Club, сравнивает первые дни деятельности сообщества в условиях войны с тушением пожаров. В первые дни войны в клубе создали специальные профильные комитеты, занимающиеся:
- обеспечением украинских военных, гражданских и госпиталей необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием;
- поиском и логистикой всего необходимого в части ВСУ и территориальной обороны;
- информированием международного сообщества о реальном положении вещей и обеспечением международной поддержки.
Как присоединиться к помощи
Деньги для военной и гуманитарной поддержки можно отправлять по ссылке. Она доступно как для внутренних, так и для международных переводов.
Для переводов в гривне:
- РЕКВИЗИТы СЧЕТА №UA463226690000026004301208759 (UAH)
- Код получателя: 44300932
- Получатель платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОСТИ В СЕМЬЕ" (БО "БФ" РОСТИ В СЕМЬЕ")
- Банк: Главное управление по г.Киеву и Киевской области АО "Ощадбанк"
- МФО банка: 322669
Для переводов в криптовалютах:
- Tether (USDT) TRC20 – TSt4drVK6MZNLezEgWDxxdBxBTjb4AG7Ua
- Tether (USDT) ERC20 – 0xBbbE18C51DF16C939Ca59e017b40781a97765532
- Биткойн – 3NEHrX1uMWAjbeeMYyfnaztFhjyyGcLTqf
- Ethereum – 0xec8c402de49d35d2b13e359e6889c312bb4c06f1
Интересно – Волонтер рассказала, как собрала сотни тысяч на ВСУ: смотрите видео