CEO Club Ukraine собрал 172 миллиона гривен для украинской армии

CEO Club Ukraine запустил международную фандрейзинговую кампанию SAVE UKTRRAINE для поддержки украинской армии и гуманитарных нужд. Удалось собрать более 172 миллионов гривен.

SAVE UKRAINE

Кампанию запустили более 20 языками мира. И всего за месяц (на 25 марта) удалось собрать 172 800 897 гривен.

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На эти деньги уже приобрели:

бронежилеты;

тактические шлемы и каски;

оптические приборы (тепловизоры и бинокли);

аналоговые и цифровые рации;

спутниковые телефоны;

автомобили;

лекарственные средства;

специальное медицинское оборудование.

Фонд переходит к системной закупке необходимой защитной амуниции и техники. С этой целью он сотрудничает с государственными органами и продолжает получать запросы от воинских частей и терробороны.

В планах – создать международную платформу для стратегического решения гуманитарных проблем после завершения военных действий на территории Украины,

– отмечают в CEO Club.

Что известно о CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine – это закрытый клуб, уже 10 лет объединяющий лидеров бизнеса. С начала войны они объединили усилия, чтобы помочь ВСУ, Нацгвардии, полиции и территориальной обороне, а также решить ряд гуманитарных проблем.

Сергей Гайдайчук, основатель и президент CEO Club, сравнивает первые дни деятельности сообщества в условиях войны с тушением пожаров. В первые дни войны в клубе создали специальные профильные комитеты, занимающиеся:

обеспечением украинских военных, гражданских и госпиталей необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием;

поиском и логистикой всего необходимого в части ВСУ и территориальной обороны;

информированием международного сообщества о реальном положении вещей и обеспечением международной поддержки.

Как присоединиться к помощи

Деньги для военной и гуманитарной поддержки можно отправлять по ссылке. Она доступно как для внутренних, так и для международных переводов.

Для переводов в гривне:

РЕКВИЗИТы СЧЕТА №UA463226690000026004301208759 (UAH)

Код получателя: 44300932

Получатель платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОСТИ В СЕМЬЕ" (БО "БФ" РОСТИ В СЕМЬЕ")

Банк: Главное управление по г.Киеву и Киевской области АО "Ощадбанк"

МФО банка: 322669

Для переводов в криптовалютах:

Tether (USDT) TRC20 – TSt4drVK6MZNLezEgWDxxdBxBTjb4AG7Ua

Tether (USDT) ERC20 – 0xBbbE18C51DF16C939Ca59e017b40781a97765532

Биткойн – 3NEHrX1uMWAjbeeMYyfnaztFhjyyGcLTqf

Ethereum – 0xec8c402de49d35d2b13e359e6889c312bb4c06f1

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