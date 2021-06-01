Цены на автомобили Tesla растут из-за сбоев во всей автоиндустрии, – Илон Маск

Цены на некоторые модели Tesla растут из-за глобальных сбоев в цепи поставок в автомобильной промышленности, особенно на сырье. Такое сообщение руководитель компании Илон Маск опубликовал в твиттере в понедельник 31 мая 2021 года.

Это сообщение Илона Маска поступило в ответ на твит одного из пользователей соцсети твиттер, который написал, что ему не нравится "направление", в котором движется компания, "повышая цены на транспортные средства, но удаляя такие функции, как система поддержки поясницы для модели Y".

Также пользователь выразил разочарование в том, что по некоторым данным, автомобили Tesla с системой автономного вождения поднимутся в цене на 14 тысяч долларов, без добавления каких-либо дополнительных функций.

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Цены растут в результате большого давления на ценовую цепочку поставок в целом по отрасли. Особенно сырья,

– ответил генеральный директор Tesla и SpaceX.

По сообщению издания Electrek, во второй половине мая Tesla подняла на цены на свои модели 3 и Y. Это было пятое повышение цен на модели за несколько месяцев. Теперь ценник на данные модели в США стартует с отметки 40 тысяч долларов.

Что заставляет Tesla поднимать цены на автомобили

Мировая автопромышленность сильно пострадала от проблем с цепями поставок, в частности, из-за дефицита компьютерных чипов, что обусловлено пандемией COVID-19.