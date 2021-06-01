Это сообщение Илона Маска поступило в ответ на твит одного из пользователей соцсети твиттер, который написал, что ему не нравится "направление", в котором движется компания, "повышая цены на транспортные средства, но удаляя такие функции, как система поддержки поясницы для модели Y".
Также пользователь выразил разочарование в том, что по некоторым данным, автомобили Tesla с системой автономного вождения поднимутся в цене на 14 тысяч долларов, без добавления каких-либо дополнительных функций.
К теме Автоматизировать нельзя оставить, или Как управлять машинами на расстоянии
Цены растут в результате большого давления на ценовую цепочку поставок в целом по отрасли. Особенно сырья,
– ответил генеральный директор Tesla и SpaceX.
По сообщению издания Electrek, во второй половине мая Tesla подняла на цены на свои модели 3 и Y. Это было пятое повышение цен на модели за несколько месяцев. Теперь ценник на данные модели в США стартует с отметки 40 тысяч долларов.
Что заставляет Tesla поднимать цены на автомобили
Мировая автопромышленность сильно пострадала от проблем с цепями поставок, в частности, из-за дефицита компьютерных чипов, что обусловлено пандемией COVID-19.
- Ожидается, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в 2021 году в 110 миллиардов долларов.
- В прошлом месяце Маск уже заявлял, что проблемы с цепями поставок вызывают "огромные трудности", а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla. Недавно Маск написал в своем профиле твиттер, что дата доставки Tesla Model S Plaid, самого быстрого автомобиля производителя, была перенесена на неделю до 10 июня.
- Сейчас Tesla ведет переговоры по предварительной оплате поставок компьютерных чипов, и рассматривает возможность приобретения собственного завода по изготовлению чипов.