Цены на смартфоны неизбежно будут расти: озвучен неутешительный прогноз

Поставки замедляются, и покупатели впервые за много лет отмечают значительное повышение цен. Некоторым компаниям пришлось сократить производство и отложить выпуск новых моделей.

В течение большей части текущего года производители смартфонов избегали перебоев с запчастями, с которыми столкнулись автопроизводители, производители персональных компьютеров и бытовой техники

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Производители телефонов закупают ключевые детали примерно на полгода вперед, но теперь эти запасы значительно сократились.

Уменьшение поставок и ограничения рынков сбыта

Для Samsung Electronics Co. крупнейшего в мире производителя смартфонов, проблемы с поставками ключевых деталей привели к 20-процентному снижению поставок по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc. заявила, что ее устройство Pixel 5a 5G будет доступно только в США и Японии, в то время, как модели предыдущего года предлагались в значительно большем количестве стран.

Xiaomi еще в апреле запустила Mi 11 Ultra в продажу в Индии. Но из-за проблем с комплектующими продажи были отложены, и только в начале июля телефон стал доступен для приобретения.

Многие отрасли промышленности в мире пострадали от недостатка чипсетов,

– сказал представитель Xiaomi.

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Производители премиальных моделей смартфонов пока не испытывают значительных проблем

Проблемы с поставками чипов неравномерно распределяются по всей индустрии смартфонов. Например, Apple Inc., на долю которой приходится около шестой части из 1,3 миллиарда смартфонов, что ежегодно продаются в мире, пока избежала проблем с поставками чипсетов.

Однако более 80% индустрии смартфонов и в дальнейшем испытывает недостаток комплектующих элементов.

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Неутешительные прогнозы сокращения поставок

Мировые поставки смартфонов достигли минимума в апреле – июне прошлого года из-за пандемии COVID-19. За первые три месяца 2021 года поставки выросли на 20% по сравнению с годом ранее и на 4% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Дефицит чипсетов уже привел к падению поставок смартфонов / Фото Twitter

Однако аналитики ожидают, что во втором квартале 2021 общеотраслевые поставки упадут на 10% по сравнению с первым кварталом. Дефицит комплектующих сдерживает рост и может стать более ощутимым фактором влияния на количество поставок во второй половине года.

По словам отраслевых аналитиков, большая часть телефонной индустрии испытывает наибольшие трудности с закупкой чипов управления питанием, драйверов дисплея, процессоров, а также чипсетов 4G и 5G.

Рост цен на смартфоны неизбежен

Повышение цен на компоненты, вызванное дефицитом чипов, уже привело к повышению цен на устройства. Средняя оптовая цена на телефоны по всему миру выросла на 5% в апреле – июне текущего года. Эта динамика более чем в два раза выше роста цены на смартфоны последних лет, когда цены росли не более чем на 2% за аналогичные периоды прошлых лет.

Рост цен уже начался / Фото Twitter

В марте китайская компания Xiaomi представила в Индии свой последний флагманский смартфон под названием Redmi Note 10 по цене около 161 доллара. Но по состоянию на июль месяц телефон уже продается по цене 174 доллара, что примерно на 8% выше начальной цены.