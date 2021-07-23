В течение большей части текущего года производители смартфонов избегали перебоев с запчастями, с которыми столкнулись автопроизводители, производители персональных компьютеров и бытовой техники

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Производители телефонов закупают ключевые детали примерно на полгода вперед, но теперь эти запасы значительно сократились.

Уменьшение поставок и ограничения рынков сбыта

Для Samsung Electronics Co. крупнейшего в мире производителя смартфонов, проблемы с поставками ключевых деталей привели к 20-процентному снижению поставок по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания Google , принадлежащая Alphabet Inc. заявила, что ее устройство Pixel 5a 5G будет доступно только в США и Японии, в то время, как модели предыдущего года предлагались в значительно большем количестве стран.

Xiaomi еще в апреле запустила Mi 11 Ultra в продажу в Индии. Но из-за проблем с комплектующими продажи были отложены, и только в начале июля телефон стал доступен для приобретения.

Многие отрасли промышленности в мире пострадали от недостатка чипсетов,

– сказал представитель Xiaomi.

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Производители премиальных моделей смартфонов пока не испытывают значительных проблем

Проблемы с поставками чипов неравномерно распределяются по всей индустрии смартфонов. Например, Apple Inc., на долю которой приходится около шестой части из 1,3 миллиарда смартфонов, что ежегодно продаются в мире, пока избежала проблем с поставками чипсетов.

Однако более 80% индустрии смартфонов и в дальнейшем испытывает недостаток комплектующих элементов.

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Неутешительные прогнозы сокращения поставок

Мировые поставки смартфонов достигли минимума в апреле – июне прошлого года из-за пандемии COVID-19. За первые три месяца 2021 года поставки выросли на 20% по сравнению с годом ранее и на 4% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Дефицит чипсетов уже привел к падению поставок смартфонов / Фото Twitter

Однако аналитики ожидают, что во втором квартале 2021 общеотраслевые поставки упадут на 10% по сравнению с первым кварталом. Дефицит комплектующих сдерживает рост и может стать более ощутимым фактором влияния на количество поставок во второй половине года.

По словам отраслевых аналитиков, большая часть телефонной индустрии испытывает наибольшие трудности с закупкой чипов управления питанием, драйверов дисплея, процессоров, а также чипсетов 4G и 5G.

Рост цен на смартфоны неизбежен

Повышение цен на компоненты, вызванное дефицитом чипов, уже привело к повышению цен на устройства. Средняя оптовая цена на телефоны по всему миру выросла на 5% в апреле – июне текущего года. Эта динамика более чем в два раза выше роста цены на смартфоны последних лет, когда цены росли не более чем на 2% за аналогичные периоды прошлых лет.

Рост цен уже начался / Фото Twitter