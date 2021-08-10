Дефицит новых автомобилей и сокращения производства увеличивают ценовое давление на старые модели. Средняя стоимость подержанного авто на рынке США во втором квартале 2021 года составила 25 410 долларов, что на 21% дороже, чем за соответствующий период прошлого года.

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Дефицит микросхем

Автогигант Ford, которому пришлось сокращать производство из-за дефицита деталей, не смог выпустить около 700 тысяч новых автомобилей .

. Компания General Motors из-за проблем с поставками даже закрывала свои сборочные заводы в некоторых североамериканских регионах;

в некоторых североамериканских регионах; В Nissan уже заявили, что в этом году они выпустят на полмиллиона меньше новых авто, чем было запланировано.

Согласно майскому отчету консалтинговой компании AlixPartners, дефицит электронных чипов обойдется автопроизводителям в этом году в около 110 миллиардов долларов убытков.

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Влияние на вторичный рынок

Нехватка новых авто на первичном рынке автоматически повышает цену на вторичном. Так, компания Эрни Гарсии Caravana, которая занимается продажей бывших в употреблении авто, получила 45 миллионов долларов чистой прибыли за второй квартал 2021 года. Общий доход компании вырос на 198% по сравнению с прошлым годом.

Трудно сказать, когда цены на б/у авто начнут снижаться. По моим прогнозам, это может продолжаться от 6 до 12 месяцев,

– комментирует ситуацию Гарсия.

Недостаток новых моделей авто вызвал больший спрос на б/у, что позволило посредникам повысить их стоимость. Эксперты убеждены, что даже если поставки микросхем полностью восстановятся, на снижение цен на вторичном рынке придется ждать еще несколько месяцев.