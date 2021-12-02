Ныне цена кофе является самой высокой с 2011 года . Тогда стоимость подскочила до 3 долларов за килограмм из-за неблагоприятной погоды в Бразилии.

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Почему цены выросли

Множество бразильских плантаций в этом году пострадали из-за заморозков и засухи. Смена погоды испортила урожай на весь 2022 год. Кроме того, на кофейный рынок оказал влияние глобальный сбой в цепочках поставок , ведь компании-производители и обжариватели зерен часто расположены в разных странах.

Подливают масла в огонь и внутренние проблемы в странах-экспортерах – Эфиопия, в частности, находится на пороге гражданской войны, а во Вьетнаме постоянно растет количество случаев инфицирования COVID-19.

Кофейные фьючерсы / Инфографика CNBC

Чего ждать

Международная ассоциация кофе, в которую входит ряд компаний-производителей тонизирующего напитка, назвала эталонной ценой 2,07 долларов за фунт зерна. Это на 85% больше , чем в прошлом году. Чтобы адаптироваться к изменениям, кофейным компаниям требуется не менее 2 лет.