Бывший завод Renault в Москве после смены владельца переименовали в "Москвич"

Бывший завод Renault в Москве официально переименован в АО "Московский автомобильный завод Москвич". Так, вместо элитных автомобилей Кремль планирует производить "Москвичи".

Изменения в реестр внесены 3 июня. Руководителем завода стал заместитель председателя дептранса Дмитрий Пронин. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Совладелец компании – ООО "Центр развития технологий", которое через АО "Особая экономическая зона "Зеленоград" контролирует департамент имущества Москвы.

В результате операций части в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительство Москвы.

67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции автоконцерна АвтоВАЗ сохранит ГК "Ростех". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве будут производить автомобили под "историческим" брендом "Москвич".

Компания Renault покинула российский рынок

В конце марта французская компания Renault приняла решение покинуть рынок России. В рамках существующих лицензий на заводах АвтоВАЗа продолжат выпускать всю линейку автомобилей Lada. Также в компании решили продолжить сервисное обслуживание машин Renault в России.

Впрочем, заводы, на котором работали около 45 тысяч человек, Renault решила покинуть. В мае российские активы французской автомобилестроительной компании перешли в государственную собственность России.

Заметим, что у Renault было три завода в России, а доля российского рынка составляла 8% в общей выручке компании. Renault собирала в России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano. Российский рынок был вторым по объему для Renault. В конце прошлого года компания оценивала российский бизнес в 2,4 миллиарда долларов.

Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российский рынок покинули множество автомобильных компаний.

немецкие автомобильные компании Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,

японские – Honda, Nissan, Infinity,

американские – General Motors, Ford и Harley-Davidson,

итальянские – Ferrari, Lamborghini и Iveco Group,

шведские – Volvo Group и Scania,

британские – Jaguar Land Rover и Rolls-Royce.

корейские – Hyundai также покинула рынок России. Теперь россияне могут забыть о любимом и бюджетном Solaris.

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