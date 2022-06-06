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Совладелец компании – ООО "Центр развития технологий", которое через АО "Особая экономическая зона "Зеленоград" контролирует департамент имущества Москвы.
В результате операций части в активах распределятся следующим образом:
- 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительство Москвы.
- 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".
- Оставшиеся акции автоконцерна АвтоВАЗ сохранит ГК "Ростех".
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве будут производить автомобили под "историческим" брендом "Москвич".
Компания Renault покинула российский рынок
В конце марта французская компания Renault приняла решение покинуть рынок России. В рамках существующих лицензий на заводах АвтоВАЗа продолжат выпускать всю линейку автомобилей Lada. Также в компании решили продолжить сервисное обслуживание машин Renault в России.
Заметим, что у Renault было три завода в России, а доля российского рынка составляла 8% в общей выручке компании. Renault собирала в России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также внедорожник Nissan Terrano.
Российский рынок был вторым по объему для Renault. В конце прошлого года компания оценивала российский бизнес в 2,4 миллиарда долларов.
Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны против Украины
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российский рынок покинули множество автомобильных компаний.
- немецкие автомобильные компании Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,
- японские – Honda, Nissan, Infinity,
- американские – General Motors, Ford и Harley-Davidson,
- итальянские – Ferrari, Lamborghini и Iveco Group,
- шведские – Volvo Group и Scania,
- британские – Jaguar Land Rover и Rolls-Royce.
- корейские – Hyundai также покинула рынок России. Теперь россияне могут забыть о любимом и бюджетном Solaris.
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