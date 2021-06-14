Осведомленность и карьера: как быть в курсе всех актуальных событий и продвинуться по работе

Каждое мгновение в мире происходят самые разные события, которые способны повлиять на вас и вашу работу. Они регулируют изменения в политике компании, социальных нормах, окружающей среде и даже в безопасности.

Юрист и консультант по бизнесу, лидерству, карьере и стратегии политики Эвери Бланк из США уверена, что успешные профессионалы всегда должны быть в курсе актуальных событий, даже тогда, когда это не входит в их должностные обязанности.

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Вот 3 способа от нее, которые могут помочь вам осознать окружающий мир и продвинуться по карьерной лестнице.

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И чем больше, тем лучше. Это поможет вам лучше ориентироваться в информационном пространстве.

Это поможет вам лучше ориентироваться в информационном пространстве. Для этого определите для себя авторитетные источники новостей или платформы для чтения статей о том, что сейчас происходит в мире.

Чтобы поток информации не был перегруженным, выберите 1 – 2 источника , которые нужно просматривать раз в день.

, которые нужно просматривать раз в день. Подумайте о подписке на агрегатор новостей, который ежедневно будет присылать вам сообщения.

Для чтения новостей выберите стабильное время в течение дня, например, завтрак или обеденный перерыв.

Не отставать от новостей – все равно, что чистить зубы. Это должно стать задачей, которую вы делаете каждый день, не задумываясь об этом, а также быть частью здорового распорядка для вашей работы и успеха в карьере,

– говорит Эвери Бланк.



Выделите время посреди дня для чтения новостей / Фото Forbes

Взаимодействуйте с разными людьми

Узнайте, как люди реагируют на текущие события и новости. Поймите, о чем они думают и какое имеют представление. Это может отличаться от того, что происходит на самом деле. И то, о чем рассуждает один человек, может разниться с мнением другого. Дискутируйте с ними относительно текущих событий.



Дискутируйте с людьми о том, что происходит в мире / Фото pexels

Используйте информацию в рабочих целях

Если вы на работе отвечаете за репутацию компании или же за управление рисками, то вы должны знать, как люди реагируют на факты, отмечает Бланк. В наше время почти каждый работник способен повлиять на эти факторы, даже внутренне ориентированные инженеры.

Если недавно произошли кибератаки со стороны иностранного правительства или опасной организации, вы, как инженер, должны четко знать об этом, чтобы вашу работу не взломали таким же методом,

– объясняет юрист.

Она добавляет, независимо от того, какую роль вы выполняете – техническую или нет – знание актуальных событий поможет вам лучше работать. У вас будет информация, которая поможет вам мыслить стратегически, всесторонне и инициативно, чтобы опережать то, что может произойти в будущем.