Когда в Украине появится Burger King

Генеральный директор "Bimbo QSR Украины" Игорь Мариаш сообщил, что Burger King появится в Украине уже в 2021 году. Об этом он сказал в ходе круглого стола "Закон о инвестнянях: проекты на первый миллиард".

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В этом году, надеемся, в Украину зайдет такая сеть, как Burger King, которой раньше в стране не было, но в этом году они окончательно решили зайти,

– сказал Мариаш.

По его словам, сеть нашла в Украине партнера, хотя Мариаш и не уточнил кого именно. Интересно, что компания "Bimbo QSR Украина" уже сотрудничает с одной сетью фаст-фудов в Украине – McDonald's. Компания еще в 2017 году приобрела пекарню, которая производила булочки для бургеров.

Что известно о Burger King Корпорацию Burger King основали в 1954 году в США. Это одна из крупнейших сетей фаст-фуда в мире, ведь объединяет более 17000 ресторанов по всему миру, половина из которых в США. Компания работает в основном по принципу франшизы.

Другие слухи о Burger King в Украине

Ранее в Киеве на Бессарабке заметили вывеску ресторана Burger King . Однако это оказалась реклама лекции маркетингового директора Burger King Фернандо Мачадо, а не анонс открытия ресторана.

Однако впоследствии появилась информация, что Burger King таки зайдет в Украине. Ресторатор Игорь Сухомлин заявил, что франшизу Burger King приобрела компания "Окко" . В то же время представители компании сказали, что пока еще не определились окончательно.