Bumble дает сотрудникам неограниченные оплачиваемые отпуска: почему это выгодно компании

Американский сервис знакомств Bumble дает возможность 700 своим сотрудникам идти в неограниченные временем оплачиваемые отпуска. Единственное условие – перед отдыхом завершить все активные задачи.

На такой шаг компания решилась после того, как в июне на неделю закрыла все свои офисы. Таким образом в Bumble пытались "обнулить" стресс работников и избежать их эмоционального выгорания.

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Новая политика компании

Закрытие офисов на неделю дало положительные результаты. Работники вернулись на рабочие места более мотивированными, а производительность их труда повысилась.

Поэтому руководство Bumble решило изменить подход к рабочему процессу. Кроме неограниченного оплачиваемого отпуска офисы компании теперь будут закрывать два раза в год, чтобы снять стресс и вернуть хорошую производительность труда.

Очевидно, что пандемия сменила множество ценностей и понятий. Наша новая политика отражает то, что действительно имеет значение – мы стараемся поддерживать сотрудников как в работе, так и в их жизни,

– подчеркнул президент Bumble Тарек Шаукат.

К слову, по мнению многих руководителей крупных компаний, люди попросту не умеют отдыхать. Когда есть определенные границы, на сколько дней можно взять отпуск, работники пытаются сохранить его на непредвиденные моменты, такие как проблемы в семье или иные трудности. В конце года множество возможностей отдохнуть просто "сгорают", поскольку так и не были использованы.

Добавим, что в противовес большей производительности и меньшей ротации персонала, некоторые эксперты предостерегают компании о возможности появления новых проблем. Так, если отпуска станут полностью неограниченными, работники могут потерять чувство меры, а впоследствии и вовсе потерять интерес к работе.