По словам основательницы ювелирного дома Oberig Татьяны Кондратюк, за последние 5 лет ее бизнесу удается расти на 15% ежегодно . Однако такими стабильными успехами могут похвастаться не все игроки рынка.

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Ситуация на отечественном рынке ювелирных изделий

По данным Euromonitor International, в 2020 году украинский рынок драгоценностей претерпел существенные потери. Больше всего пострадал элитный сегмент, снизив показатели продаж на 42% . В целом в прошлом году рынок потерял около 20%.

Однако в 2021 году, по прогнозам аналитиков, объемы продаж возрастут . Хорошими темпами восстанавливается более высокий ценовой сегмент – на 11%, когда общий рост рынка ювелирные компании оценивают в 10 – 15% .

Сколько денег тратят украинцы на драгоценности

Суммарно в этом году украинцы приобретут ювелирные товары на сумму 31 миллиард гривен (около 1,2 миллиарда долларов). Например, в соседней Польше потребители тратят на украшения значительно меньше – около 730 миллионов долларов в год.

По оценкам экспертов, рост на украинском рынке ювелирных изделий вызван:

отложенным спросом;

удачным маркетингом;

скидками;

презентациями новых коллекций.