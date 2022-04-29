При этом отмечается, что окончательно выходить с рынка страны-агрессора Haribo не планирует. Текст письма был обнародован росСМИ, 24 канал передает детали.

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Письмо Haribo российским бизнес-партнерам

Прекращение экспорта продукции на российский рынок Haribo объяснила полномасштабным вторжением России в Украину, значительным ростом цен на сырье, большей стоимостью производства, повышением тарифов на перевозку и изменениями в цепочках поставки.

Глобальным руководством принято решение о приостановлении производства продукции для российского рынка до специального распоряжения,

– говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, Haribo подчеркнула, что не намерена навсегда уйти с рынка – деятельность производителя в России сохраняется. В соответствии с письмом, компания попросила торговые сети страны-агрессора не разрывать действующие договоры, предоставить рассрочку на выполнение обязательств и не вводить против нее санкций.

Справка. Haribo – немецкий производитель сладостей, основанный еще в 1920 году. Руководит 16 заводами в разных странах мира и производит зефир, жевательные конфеты и фруктовый мармелад. Один из самых узнаваемых товаров компании – фруктовые жевательные мишки.

Обратите внимание, что по открытым реестрам выручка Haribo в 2021 году на российском рынке составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 102,5 миллиона рублей. Уплачивая налоги за свою деятельность в России, международные компании таким образом финансируют военную машину Кремля.

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