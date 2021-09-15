Как будут развивать предпринимательство в Украине: планы правительства на 2022 год

Правительство Украины провело заседание 15 сентября 2021 года. На нем, в частности, представили и обсудили проект государственного бюджета на 2022 год, не обойдя вниманием вопросы развития предпринимательства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал проект бюджета на 2022 год "бюджетом модернизации Украины". Среди прочего, министр финансов Сергей Марченко рассказал об объемах государственной поддержки и налоговых стимулах с целью развития предпринимательства.

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Планы правительства по развитию предпринимательства в 2022 году

Государственная поддержка бизнеса предусматривает продление программы "Доступные кредиты 5-7-9%". На это в проекте бюджета 2022 года заложено 3 миллиарда гривен, что позволит взять выгодные займы около 20 тысячам предпринимателей.

Кроме этого, 10 миллиардов гривен планируется выделить на государственные гарантии на портфельной основе. 50 миллиардов гривен обеспечат функционирование Фонда стартапов, а 1,3 миллиарда пойдут на кредиты МФО с целью развития малого и среднего предпринимательства.

Министр финансов также отметил налоговые стимулы, которые позволят восстановить активность бизнеса после кризиса, в частности:

Дия City;

поддержка креативных индустрий;

значительные инвестиции;

поддержка сельскохозяйственных производителей.

Планы правительства по развитию предпринимательства в 2022 году / Скриншот с видео ютуб-канала "КабМин"