Весь свой бизнес в стране-агрессоре руководство американской компании обещает продать в кратчайшие сроки. Речь идет, в частности, о мощностях Светогорского целлюлозно-бумажного комбината.

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Американский производитель бумаги полностью уходит с российского рынка

О намерении полностью покинуть российский рынок Sylvamo Corporation заявила в своем отчете за первый квартал 2022 года, обнародованном 11 мая. В сообщении говорится, что такое решение вызвано полномасштабным вторжением России в Украину.

Мы покидаем Россию в установленном порядке и осуществляем процесс продаж нашего российского бизнеса. Работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки. Ожидаем одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений для выполнения этого соглашения,

– отметила Svylvamo в отчете.

Добавим, что в России компания управляет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом, расположенным в Ленинградской области, через непубличное акционерное общество "Сильвамо Корпорейшн Рус".

Годовая мощность российского комбината достигает 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию приходилось около 15% общей выручки Silvamo Corporation в мире.

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К слову, американская компания заявила о прекращении сделок и инвестиций на российском рынке еще в начале марта, впрочем уже теперь решила полностью выйти из России.

Что известно о Sylvamo Corporation

Международный производитель бумаги, производственные мощности которой расположены в странах Европы, Латинской Америки, Северной Америки и пока в России. Осенью 2021 года Sylvamo отсоединилась от корпорации International Paper и стала отдельным юридическим лицом. Штабквартира компании расположена в городе Мемфис, Теннесси, Соединенные Штаты Америки.

Актив компании в России (Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат) производил офисную и офсетную бумагу, картон, а также термомеханическую массу для внутреннего и внешнего рынков страны-агрессора.

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