Новейшие технологии – это инвестиции, вместе с тем, в результате, всегда экономия и эффективность. Как облачные технологии выводят украинский бизнес на новый уровень и какими трендами удивит 2021 год – читайте в материале Бизнес 24.

Облачные вычисления совершили настоящую революцию в мире технологий. Мы даже не задумываемся, что все – от онлайн-записи к врачу и сервисов доставки до дистанционной работы или просмотра сериалов Netflix – стало доступным именно благодаря облакам.

Что такое облако С помощью облачных технологий компьютерные ресурсы предоставляются пользователям как онлайн-услуга, к которой они имеют доступ из браузеров на своих устройствах. Простым примером облака является виртуальное облачное хранилище – виртуальный диск:



– Вы можете хранить там гигабайты информации, не перегружая жесткий диск своего компьютера.

– Вам доступны различные инструменты, в том числе стандартные офисные программы, такие как Excel или Word.

– Вы можете войти в хранилище с любого устройства, только зная логин и пароль, в случае необходимости, можно добавить функцию проверки по телефону или специальным приложением.

Бизнес 24 подготовил 5 "облачных" трендов 2021 на основе книги Бернарда Марра "Технологические Тренды на практике: 25 технологий, которые ведут к четвертой индустриальной революции" ("Tech Trends in Practice: The 25 Technologies That Are Driving The 4th Industrial Revolution").

1. Разрушение барьеров

Большие облачные провайдеры, например Amazon, Microsoft, Google, пытаются защитить свои услуги виртуальным "забором", чтобы их клиенты пользовались только их услугами. Каждый облачный провайдер создает некий "универсальный магазин", где заказчик может купить любой сервис и удовлетворить свою бизнес-потребность.

Однако на практике пользователи все чаще отдают предпочтение многооблачным средам (multiclouds). Это облегчает взаимодействие между компаниями с различными облачными платформами и вообще расширяет возможности для бизнеса.

2. Искусственный интеллект на помощь!

Хотя некоторые фильмы и пугают нас, что однажды искусственный интеллект поднимет мятеж и закабалит человечество, на самом деле Artificial Intelligence (AI) уже давно стал частью нашей повседневности. И Бернард Марр ожидает, что благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению технология облачных вычислений станет еще более удобной и эффективной.

Как изображали искусственный интеллект в массовой культуре 2000-х / Кадр из фильма "Я – робот"

Особенно ощутимым влияние AI 2021 будет в таких сферах, как:

автономные транспортные средства,

инфраструктура умного города,

планирование реагирования на пандемию.

Польза облачных платформ в том, что доступ к неограниченным возможностям облаков имеют как большой бизнес на несколько тысяч работников, так и "гаражный" стартап из двух энтузиастов. Благодаря искусственному интеллекту революционные наборы инструментов помогают компаниям, которые вводят инновации, повышать производительность.

3. Игры станут в один ряд с музыкой и фильмами

Еще один плюс облачных технологий – возможность слушать любимые треки в любое время в любом месте. Украинцев уже давно не удивишь подпиской на YouTube Music или Netflix. С интернетом и подпиской вы имеете доступ к огромному контенту без необходимости держать его на своих смартфонах или компьютерах.

К музыке и фильмам готовятся присоединиться игры. Недавно Amazon предложил собственную игровую платформу, а Google, Microsoft, Nvidia и Sony сделали это еще раньше. За ежемесячную абонентскую плату компании предоставляют геймерам доступ к огромной библиотеки игр. Бернард Марр убежден: новый подход революционизирует эту сферу развлечений. Больше не придется выбрасывать по 500 долларов в новые консоли Xbox и Playstation и покупать каждую игру отдельно.



Библиотека игр Windows Games / usgamer.net

4. Гибридные облачные среды становятся все более популярными

Существуют различные облачные среды: в одних можно просто хранить данные (публичные), а другие позволяют применять еще и собственные облачные инструменты (частные). И универсального решения нет. Поэтому компании, скорее всего, выбирают гибридные или мульти-облачные среды, и подстраивают сервисы под свои нужды.

5. Virtual Cloud Desktops или Виртуальные облачные компьютеры – наше будущее

Виртуальные облачные компьютеры – это единственная облачная среда, к которой имеют доступ пользователи со своих компьютеров и ноутбуков. Этой системой легко централизованно управлять, она более защищена и обеспечивает более полное соблюдение внутренних стандартов компании. Это не только удобно, но и экономно, ведь фактически компания платит за время использования облачного среды, не тратя средств на обновление программного обеспечения и дорогостоящее оборудование.

Такую модель уже предлагают Amazon через платформу Workspaces и Microsoft с Windows Virtual Desktop.

Среди преимуществ облачных технологий Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар, кроме экономии и эффективности называет кибербезопасность.

Спрос украинских компаний на облачные решения и размещение серверного оборудования на стороне оператора растет, ведь бизнес хорошо понимает: сервисные IT-задачи быстрее и дешевле отдать на реализацию поставщику конвергентных услуг, а самому сосредоточиться на своем развитии и стратегических задачах,

– убежден Константин Вечер.

Как облачные решения применяют в Украине

Украина не отстает: отечественные компании активно внедряют облачные технологии. В частности, Киевстар первый из операторов связи усовершенствовал свои услуги, объединив преимущества облачных технологий Azure от Microsoft с возможностями телеком, и предлагает бизнесу облачную платформу Microsoft Azure with Kyivstar.

Мы гордимся тем, что можем вместе с Microsoft стратегически работать над комплексными клиентскими проектами, в основе которых лежат технологии и возможности IoT, большие данные, искусственный интеллект и облачные вычисления. Это свидетельствует о том, что Киевстар уверенно проходит намеченный план трансформации от традиционного мобильного оператора к оператору диджитал-решений,

– рассказывает Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

Компания уже давно изучает сферы применения неограниченных возможностей облачных решений и регулярно делится своими знаниями. Kyivstar Business Hub приглашает на серию бесплатных вебинаров "Переезжаем работать в облако: IT-инфраструктура в Azure", которые состоятся 11, 16 и 18 марта.



Вебинар от Kyivstar Business Hub

Эксперты из облачных решений Киевстар расскажут:

Стоит ли менять офисное "железо" на облачные ресурсы.

Что выигрывает бизнес, используя облака, помогают ли облака экономить и зарабатывать больше.

Какие новые возможности получит компания, перенеся IT-инфраструктуру в Azure.

Что нужно сделать, чтобы корпоративные системы работали в облаке.

