Вместе с тем у многих потенциальных космических путешественников возник ряд вопросов. О безопасности, необходимости, стоимости, экологичности и регулировании космического туризма – далее в материале.

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Зачем летать в космос?

Самая главная мотивация космического путешественника – вид из иллюминатора. Фактически, человек может увидеть Землю из космоса, как в фильмах или на фото с Международной космической станции. "Вид из окна", как бы это примитивно ни звучало, действительно удивительный, и ничего подобного не удастся пережить, находясь на Земле.

Кроме этого, людей привлекает невесомость. Хотя это пока недолговременная аттракция, "полетать" несколько минут внутри космического корабля удастся.

Путешествия в космос – это незабываемые ощущения / Фото Virgin Galactic

Полеты в космос – это безопасно?

Сейчас четкого ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, сегодня путешественников готовят к полетам, проверяют физическое состояние и тому подобное. Нет ограничений по возрасту – в частности, в миссии Blue Origin участвовали туристы 18 и 82 лет.

С другой стороны, полет в космос – это большая нагрузка на организм. Эксперты рассказывают о показателе 6 G – тело в течение 20 – 30 секунд испытывает нагрузку, будто на него давит шестикратный собственный вес.

Сколько стоит путешествие в космос?

Хотя передовые компании отмечают, что стоимость путешествий в космос снизится в будущем, все равно говорится о как минимум сотнях тысяч долларов. Сейчас официальная цена такова:

Virgin Galactic – 450 тысяч долларов за билет. Кроме этого, придется выстоять очередь из нескольких сотен людей, которые зарезервировали место ранее.

за билет. Кроме этого, придется выстоять очередь из нескольких сотен людей, которые зарезервировали место ранее. Blue Origin – неизвестно.

Space X – не продает билеты.

Цены на билеты в космос / Фото PassBook Virgin Galactic Ticket

Как космические путешествия влияют на экологию?

Углеродный след от космического путешествия, учитывая, что на борту всего лишь несколько человек, является очень большим. Если компания Virgin Galactic воплотит в жизнь планы касательно 400 путешествий в год, то сожженное топливо, его производство и доставка будут иметь существенное негативное влияние на экологию.

Согласно данным некоторых экспертов, 1 000 полетов в космос могут повысить температуру в Антарктике на 1 градус Цельсия. Множество экоактивистов уверены, что негативное влияние на окружающую среду будет неотвратимым, и было бы лучше, если бы такого вида туризма вообще не существовало.

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Полезны ли космические путешествия для современной науки?

Июльские полеты в космос Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона действительно стали прорывом, но не для научного сообщества. Например, на борт космического корабля Virgin Galactic взяли растения, чтобы исследовать, как на них влияет микрогравитация. Однако, по мнению NASA, пользы от такого исследования не было никакой.

Вместе с тем прорыв в космической отрасли очевиден – многократное использование ракет и более дешевые запуски открывают окно возможностей для лучшего исследования космоса, в частности быстрого и менее затратного.

Польза космического туризма для науки / Фото Unsplash

Кто будет регулировать космический туризм?

Сейчас всеми вопросами космического туризма занимается Федеральное авиационное управление США (FFA). Однако это вызвано тем, что никакого другого органа для регуляции космических полетов никогда до сих пор не существовало.

FFA следит за безопасностью космодромов и регулирует безопасные зоны полета вокруг них. Однако вопрос экологичности или здравоохранения экипажа и пассажиров – это уже не компетенция авиационного управления. Кто и как будет заниматься вопросами регулирования в будущем – пока неизвестно.