В общем, многих устраивает вариант работать удалённо. Однако здесь тоже есть подводные камни.

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Новая реальность и вызовы

Результаты последних опросов демонстрируют, что работающие удаленно молодые профессионалы чувствуют себя неуверенно и беспокойно. Кроме того, исследователи считают, что отдаленная работа может иметь негативные последствия, как в личной, так и профессиональной жизни. Одна из главных причин – они лишатся опыта, который предыдущие поколения воспринимали как норму. Речь идет о:

заимствование опыта от старших коллег;

разговоры с руководителями;

привыкание к ритму рабочего дня в офисе;

просто общение с другими людьми.

Бюро статистики труда США прогнозирует, что родившиеся с 1997 года представители поколения Z составит почти треть американского профессионального мира уже к 2030 году . И в большинстве своем они не стремятся работать в офисе полный рабочий день.

Новая реальность для работников / Фото Unsplash

Согласно опросу, проведенному среди представителей поколения Z через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса (осенью 2020 года), 69% респондентов изъявили желание работать удаленно по крайней мере на 50%. Парадоксально, но это исследование также показало, что почти половина опрошенных рассказали о росте тревожности и депрессии, связанных с удаленной работой.

Потенциально удаленная работа приведет к появлению новых профессиональных вызовов. В частности, молодые работники часто говорят о сложности создания своей профессиональной сети. Это сложно для любого работника, работающего вне офиса. Однако это особый вызов для людей, еще не успевших зарекомендовать себя на работе.

Стратегия на будущее

Удаленная работа может стать причиной карьерных кризисов. Поскольку представители поколения миллениалов и Z обычно имеют меньше опыта и меньше власти на работе, чем другие возрастные группы. Например, они часто волнуются или на правильном пути.

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Цедал Нили, профессор Гарвардской школы бизнеса и автор книги об отдаленной работе, считает, что компания должна взять на себя обязательство за привлечение молодых работников. По ее словам, молодежь, строящая карьеру и не успевшая зарекомендовать себя профессионально, стремятся получить определенную форму привлечения.