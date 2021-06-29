Дом Илона Маска стоит дешевле, чем Tesla: фото
Источник:Autoevolution
Генеральный директор Tesla Маск поразил своим решением – он продал все дома, которые ему принадлежали. Зато поселился в миниатюрном доме на территории компании SpaceX.
Главное о доме Маска
Стоит этот дом примерно 50 тысяч долларов. Что интересно, это гораздо дешевле, чем Tesla Model S.
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Размер дома – 6 на 6 метров, а расположено помещение в поселении Бока-Чика в штате Техас. Еще один интересный момент – Маск даже не покупал этот дом. Он арендует его в собственной компании.
Как выглядит дом Илона Маска / Фото Autoevolution
Что внутри
Дом Boxabl Casita – такое его название – внутри сборный. Это самая дешевая и базовая модель, которая подходит для небольшой семьи.
Такой дом напоминает однокомнатную квартиру, которая разделена на 4 жилые зоны:
- главная спальня;
- кухня;
- ванная комната;
- гостиная.
В квартире Маска есть:
- холодильник;
- стиральная машина;
- посудомоечная машина;
- двойная раковина;
- гладильная доска;
- духовка;
- микроволновая печь;
- душевая кабина;
- кондиционер.
Самое главное, что дом полностью автономный.Заботьтесь об окружающей среде – замените бумажный документооборот на электронный. Тем более, что это позволит иметь доступ к документам 24/7 и с любого места – редактируйте, согласовывайте и подписывайте их в мобильном приложении системы Star.Docs от Киевстар Бизнес.