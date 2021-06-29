Дом Илона Маска стоит дешевле, чем Tesla: фото

Генеральный директор Tesla Маск поразил своим решением – он продал все дома, которые ему принадлежали. Зато поселился в миниатюрном доме на территории компании SpaceX.

Главное о доме Маска

Стоит этот дом примерно 50 тысяч долларов. Что интересно, это гораздо дешевле, чем Tesla Model S.

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Размер дома – 6 на 6 метров, а расположено помещение в поселении Бока-Чика в штате Техас. Еще один интересный момент – Маск даже не покупал этот дом. Он арендует его в собственной компании.

Как выглядит дом Илона Маска / Фото Autoevolution

Что внутри

Дом Boxabl Casita – такое его название – внутри сборный. Это самая дешевая и базовая модель, которая подходит для небольшой семьи.

Такой дом напоминает однокомнатную квартиру, которая разделена на 4 жилые зоны:

главная спальня;

кухня;

ванная комната;

гостиная.

В квартире Маска есть:

холодильник;

стиральная машина;

посудомоечная машина;

двойная раковина;

гладильная доска;

духовка;

микроволновая печь;

душевая кабина;

кондиционер.

Самое главное, что дом полностью автономный.