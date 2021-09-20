Tesla сможет выпустить 1,3 миллиона автомобилей в 2022 году: прогнозы эксперта

Согласно свежей аналитике компании Wedbush, Tesla изготовит 1,3 миллиона автомобилей в 2022 году. Накануне 2021 года некоторые эксперты предсказывали, что компания пересечет отметку в 1 миллион авто уже в этом году, однако проблемы с поставками микросхем помешали Tesla достичь прогнозированных объемов.

Ожидается, что к концу 2021 года Tesla успеет выпустить на рынок 900 тысяч авто. Объемы производства возрастут до 1,3 миллиона в 2022 году, ведь компания, по сравнению с другими автопроизводителями, довольно легко переживает глобальный дефицит микрочипов.

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Оптимистичные показатели Tesla

Как и остальные представители глобального авторынка, Tesla понесла потери из-за задержек поставок электрических микросхем. Однако, даже если дефицит микрочипов продлится, Tesla все равно сможет пересечь отметку в 1 миллион выпущенных авто в следующем году.

По мнению экспертов, этому сильно поспособствует завершение строительства заводов Gigafactory в Техасе и Берлине, которые планируют запустить в конце 2021 года. Эти две фабрики будут иметь решающее значение для увеличения объемов производства авто Tesla.

Конкуренция в области производства электромобилей изменит автомобильную промышленность в течение ближайших десятилетий. Сейчас электрические авто составляют 3% от общего объема рынка, однако их доля будет составлять не менее 10% уже к концу 2025 года. Tesla, по моему мнению, станет лидером в этой области. Дэниел Айвс Аналитик компании Wedbush Securities

Добавим, что Дэниел Айвс является одним из самых уважаемых аналитиков на Уолл-стрит, и занимает 30 место среди 7 641 аналитика в рейтинге TipRanks.

Напомним, что ранее Илон Маск согласился с аналитиками касательно возможной капитализации Tesla в размере 3 триллионов долларов до 2025 года. Сейчас цена одной акции компании составляет около 745 долларов США, однако с ростом производства до 1 миллиона авто в год, стоимость ценных бумаг может пропорционально возрасти до 1 тысячи долларов за штуку.