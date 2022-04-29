В частности, сейчас в топе поисковых запросов посетителей украинского маркетплейса Rozetka – бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки. Как изменился рынок онлайн-ритейла в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – читайте дальше.

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Как изменился спрос украинцев во время войны

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka обнародовал список товаров, которые чаще всего покупали украинцы в апреле 2022 года. С конца марта, кроме товаров, необходимых нашим защитникам, выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Вместе с тем абсолютными рекордсменами в категории бытовой техники стали электрочайники и пылесосы.

Люди пытаются вернуть себе хотя бы часть привычной жизни. Те, кто возвращаются домой, прежде всего, заботятся о чистоте жилья. Однако лучше всего силу характера украинцев описывает самый популярный запрос – несмотря на то, что у многих сейчас затруднительное финансовое положение, в поисковом топе все равно бронежилеты, форма, генераторы – все что может понадобиться украинской армии и ТрО,

– прокомментировал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Кстати, партнеры маркетплейса – украинские предприниматели – делают все возможное, чтобы такие предложения товаров могли появиться на Rozetka в скором времени. Кроме того, большим спросом на онлайн-площадке уже пользуются такие товары:

детское питание и подгузники;

корм для кошек и собак;

продукты питания;

алкоголь, стики, обычные и электронные папиросы;

спортивная одежда и обувь;

смартфоны, павербанки, ноутбуки и планшеты.

Как работает Rozetka в условиях полномасштабной войны

Крупнейший онлайн-ритейлер Украины продолжает работу, несмотря на полномасштабную войну. По состоянию на апрель, Rozetka возобновила работу 141 точки выдачи товаров в 52 городах, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве, Чернигове, Сумах и т.д.

Курьерская доставка работает в столице и 100 населенных пунктах области, а также во Львове, Одессе и Днепре. Кроме точек выдачи, забрать товар можно в отделениях Укрпочты и "Новой Почты". Оплатить приобретенное можно как наличными, так и банковской картой.

В компании отметили, что в скором времени планируют расширить способы доставки заказов, увеличить покрытие собственной курьерской доставки и количество действующих точек выдачи товаров, а также возобновить услугу кредитования.

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