Брэд Питт при этом не давал согласия на такую сделку. Актер требует отменить продажу доли собственности и компенсировать причиненный ему ущерб.

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Почему Брэд Питт хочет судиться с Анджелиной Джоли

Бизнес Chateau Miraval – виноградник, особняк и винодельческое предприятие, расположенные на юго-востоке Франции. Голливудские супруги приобрели контрольный пакет акций компании вместе в 2008 году за около 25 миллионов евро , а после развода в 2016 году Питт и Джоли поделили свою долю собственности поровну.

В 2021 году Джоли решила продать свою долю в бизнесе, и Питт согласился на это при условии, что он одобрит кандидатуру покупателя . Однако со временем актер узнал, что экс-жена тайно и без взаимного согласия продала свою долю люксембургскому производителю спиртных напитков Stoli Group, контролируемому российским миллиардером Юрием Шефлером.

Справка. Юрий Шефлер – российский олигарх, владелец международного консорциума SPI Group, что занимается продажей алкоголя в 160 странах мира. Кроме российского, имеет гражданство Великобритании. Forbes оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов.

Дело в том, что Питт загорелся винодельческим бизнесом и Chateau Miraval под его руководством стала многомиллионной международной компанией и одним из самых уважаемых производителей розового вина в мире. Об этом в суде упомянули адвокаты актера.

Таким образом, Джоли нанесла "необоснованный вред" бывшему мужу, зная, что российский миллиардер будет стремиться полностью взять под свой контроль бизнес, которому Питт посвятил значительную часть своей жизни, говорится в иске. К слову, актер требует судом присяжных отменить сделку и получить финансовую компенсацию ущерба.