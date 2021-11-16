Британский финтех-сервис Revolut зарегистрировал юрлицо в Украине

Популярный британский финтех-сервис Revolut зарегистрировал юридическое лицо в Украине. Слухи о появлении представительства сервиса на украинском рынке распространялись уже давно, однако в сентябре 2021 года компанию оформили официально.

Согласно данным государственного реестра, ООО "РЕВОЛЮТ ТЕХНОЛОДЖИС ЮКРЕЙН" оформлено 8 сентября 2021 года. Директором компании стал соучредитель сервиса, украинец Владислав Яценко.

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Revolut в Украине

По адресу регистрации юридического лица, Revolut расположился в бизнес-центре Horizon Park в Киеве. В мае 2021 года компания активно набирала сотрудников в столице, однако отмечала, что приоритетно на дистанционную работу.

Соучредителем британского финтех-сервиса Revolut является украинец Владислав Яценко. По оценкам Forbes , он занимает 34 место среди 100 самых богатых украинцев в 2021 году. Состояние Яценко оценивают в 300 миллионов долларов.

Revolut разработала банк без отделений: все операции с картами происходят в одноименном приложении для мобильных устройств. Международный платежный сервис имеет большой успех на европейском рынке. В настоящее время компания предлагает ряд финансовых услуг, включая возможности трейдинга. В мае 2021 года Revolut запустила возможность денежных переводов в Украину.

Информация о регистрации компании / Скриншот "Опендатабот"