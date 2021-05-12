Коллективный иск британских пользователей к компании Apple в судебном порядке требует от американской компании компенсации в размере более 2 миллиардов долларов за сознательное завышение цен на приложения в App Store на 30% .

К теме Консоли Xbox никогда не были прибыльными сами по себе: откровенное признание Microsoft

В иске утверждается, что политика Apple, которая ограничивает разработчиков приложений в использовании собственных платежных систем, приносит компании чрезмерные прибыли и приводит к тому, что потребители платят больше, чем могли бы. Коллективный иск представляет интересы почти 20 миллионов жителей Великобритании , которые потратили деньги на приобретение товаров и услуг в App Store.

Apple считает иск необоснованным

Эксперт в области цифровой экономики и преподаватель Королевского колледжа Лондонского университета доктор Рейчел Кент, возглавляющая иск, сообщила, что в прошлом App Store был блестящим шлюзом для целого ряда интересных и инновационных услуг, которые были полезными для миллионов пользователей.

Телефон iPhone / Фото Unsplash

Но через 13 лет после его запуска App Store Apple ревностно охраняет доступ в мир приложений и взимает абсолютно неоправданную плату за вход и использования. Это поведение монополиста, и оно неприемлемо,

– заявила британский эксперт.

Зависимость от смартфонов растет

Рэйчел Кент заявила, что Apple не имеет права взимать 30-ти процентную ренту за транзакции на телефонах – особенно когда сама Apple, по ее словам, блокирует доступ пользователей к платформам и разработчикам, которые предлагают более выгодные предложения.

По оценкам прошлогоднего расследования Конгресса США, ежегодный глобальный доход Apple от App Store составляет не менее 15 миллиардов долларов в год , в то же время расходы компании на эксплуатацию платформы составляют всего 100 миллионов долларов .

Что грозит Apple

Если британские пользователи докажут свою правоту в судебном порядке, исковая сумма компенсации будет распределена между каждым британским пользователем iPhone или iPad, который приобрел платные программы, платные подписки или совершил другие приобретения через приложения в британском App Store в любой период времени начиная с 2015 года.

Заботьтесь об окружающей среде – замените бумажный документооборот на электронный. Тем более, что это позволит иметь доступ к документам 24/7 и с любого места – редактируйте, согласовывайте и подписывайте их в мобильном приложении системы Star.Docs от Киевстар Бизнес.

Не первое обвинение Apple

Обвинения в том, что Apple злоупотребляет монополией для получения чрезмерной платы и блокирует возможность пользователей и разработчиков проводить прямые расчеты, не является новым. В США продолжается рассмотрение иска от Epic Games , создателей Fortnite , к Apple, с требованиями открыть доступ разработчикам в App Store, чтобы они могли использовать свои собственные платежные системы или даже позволить пользователям устанавливать игры и приложения из других источников.