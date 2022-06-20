Бренд одежды Mango окончательно уходит с российского рынка

Испанская компания Mango заявила, что не будет продолжать прямую деятельность в России. Магазины будут работать по франшизе, однако новые товары они больше не получат.

Mango присоединяется к длинному перечню компаний, отказавшихся работать на территории страны-агрессора. Ранее компания временно остановила свою деятельность из-за того, что Россия напала на Украину.

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Mango приостановила прямую деятельность в России

В компании Mango подтвердили, что окончательно прекращают прямую деятельность в России. Бизнес в стране передадут нескольким франчайзинговым партнерам. После начала полномасштабной войны в Украине Mango временно прекратила продажи в 55 российских магазинах и онлайн.

Тогда примерно 53 франчайзинговых магазина компании в России оставались открытыми, однако не получали новых товаров. Фактически Mango будет продолжать эту коммерческую политику. Компания не будет поставлять одежду в магазины, так что франчайзинговые партнеры будут вынуждены самостоятельно пополнять запасы через посредников.

Передачу 55 собственных магазинов производят по рекомендованной цене, которую компания не разглашает. Процесс будет происходить постепенно путем переговоров с каждым из партнеров, которых Mango имеет в России. На следующей неделе передадут первые 2 точки продаж, а с июня по июль – еще 22. Остальные магазины планируют передать позже. В то же время – прямых онлайн-продаж в России больше не будет.

До войны в магазинах компании работало около 800 человек. Компания хочет сохранить им рабочие места, поэтому эти работники перейдут к партнерам. Кроме того, с начала войны компания продолжала выплачивать заработные платы сотрудникам в России. На покрытие расходов, связанных с решением компании выйти с рынка страны-агрессора, было предусмотрено 20 миллионов долларов.

Mango открывает магазины в Украине

Для Mango прямой выход из российского рынка является важным шагом. Ведь до войны страна-агрессор входила в 5 основных рынков. В конце 2021 года Россия принесла 8% чистого операционного дохода (EBIT). Магазины компании работали там в течение 23 лет.

В марте компания закрыла 14 магазинов в Украине. В то же время сотрудникам, решившим покинуть страну, предложили юридическую консультацию и новую работу в другом месте.

Предпринимаемые в Mango меры зависят от течения войны. Теперь 9 магазинов снова начали работать. В компании подчеркнули, что деятельность точек продаж будет осуществляться с учетом всех мер безопасности, чтобы сохранить здоровье работников и клиентов.

После тщательного анализа текущих протоколов безопасности мы продолжаем постепенно открывать свои точки продаж, удовлетворяя запросы как франчайзи, так и непосредственных местных команд, сопровождая их в процессе экономической и социальной активизации страны.

– заметил один из основателей Исаак Андич.

В компании отметили, что при возобновлении деятельности в Украине будут учитываться критерии, установленные официальными властями. Магазины открывают в городах, отдаленных от зоны активных боевых действий.

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С начала войны в Украине около 1000 иностранных компаний объявили о выходе или ограничении деятельности в России. В частности, торговые сети H&M, Zara и Marks&Spencer.