Илон Маск как торговая марка

По данным ithome.com, 273 компании в Китае зарегистрировали бренд или продукт, используя имя Илона Маска или китайскую версию его имени.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX стал популярен в Китае благодаря своей автомобильной компании. В 2018 году Tesla открыла там свой первый завод по производству электрокаров. И с тех пор Маск только наращивает долю компании на рынке Китая.

Интересно! Первой компанией, использовавшей Илона Маска для своей торговой марки, была полиграфическая компания из восточной провинции Чжэцзян в 2015 году.

Другие знаменитости

В Китае называть торговые марки в честь знаменитостей довольно обычное дело.

Когда Барак Обама был президентом США, торговые марки с символами Ао Ба Ма (дословный перевод имени) были зарегистрированы более чем 20 компаниями в Китае.

В 2020 году чемпион НБА Майкл Джордан выиграл суд, длившийся 9 лет. Он боролся с крупным производителем одежды в Китае, поскольку тот использовал торговую марку qiaodan – китайские иероглифы для Джордана.

Состояние Илона Маска