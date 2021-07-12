Босоногий Маск ночью пришел на кухню к Ричарду Брэнсону: фото

Илон Маск в три ночи появился на кухне Ричарда Брэнсона. Перед историческим событием Илон Маск решил лично пожелать удачи его коллеге-миллиардеру, и посетил центр управления полетами Virgin Galactic в Нью-Мексико.

В воскресенье, 11 июля, Компания Virgin Galactic успешно осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который 18 июля отметит 71-й день рождения, в составе экипажа из шести человек, поднялся на высоту 88,5 километров. Это первый полет космоплана VSS Unity вместе с самолетом-носителем VMS Eve с полным составом экипажа.

Босоногий Илон Маск ночью посетил кухню Ричарда Брэнсона

Перед полетом Ричард Брэнсон в твиттере опубликовал фото Илона Маска, который босиком стоит с британцем на его кухне. Как оказалось американский миллиардер и основатель другой космической компании – SpaceX – посетил ночью Брэнсона, чтобы поддержать перед историческим событием и пожелать успешного полета в космос и возвращения.

Прекрасно начать утро с другом,

– подписал фото Ричард Брэнсон.

На пресс-конференции перед полетом Ричард Брэнсон поблагодарил Илона Маска за поддержку:

Я уже лег спать, а он все еще не ложился. Он работает всю ночь, а у нас совершенно разные рабочие часы. Но так приятно, что он проделал такой путь, чтобы пожелать нам удачи,

– добавил Брэнсон с улыбкой.

Почему космические компании миллиардеров не конкурируют

Хотя оба миллиардеры, Илон Маск и Ричард Брэнсон, активно занимаются освоением космоса, их компании имеют абсолютные разные направления деятельности. Если целью, основанной Ричардом Брэнсоном, Virgin Galactic является космический туризм, то SpaceX Илона Маска ставит перед собой другую цель: полет и колонизация Марса

Кроме этого в обоих из них есть общий "враг" – самый богатый человек мира Джефф Безос, который планирует совершить полет в космос на борту ракеты New Shepard. Этот космический аппарат был разработан Blue Origin, аэрокосмической компанией, которую он основал в 2000 году. Запуск назначен на 20 июля.

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Илон Маск посетил стартовые площадки Virgin Galactic

Основатель SpaceX посетил стартовые площадки Virgin Galactic в Нью-Мексико, чтобы следить за полетом. После этого он сфотографировался с генеральным директором Virgin Orbit Дэном Хартом, еще одной компании Ричарда Брэнсона, занимающейся космическими полетами.