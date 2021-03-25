Компания Bosch в 2020 году увеличила оборот на 5,3% – получила 13,9 миллиарда евро. Представители предприятия отметили, что значительный рост состоялся во всех регионах, в частности в продуктовых категориях.

Компания достигла наивысшего годового оборота за свою более чем 50-летнюю историю.

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В компании считают, что успеху BSH способствовали следующие факторы:

повышение глобального спроса на высококачественные бытовые приборы;

сильные бренды;

цифровые инновации;

профессиональное обслуживание клиентов.

Доктор Карла Кривет, которая является председателем правления BSH, отметила, что именно благодаря чрезвычайной настойчивости коллег во всем мире удалось успешно преодолеть вызовы глобальной пандемии.

В нашей отрасли наблюдался значительный рост, ведь потребители стали проводить больше времени дома и на кухне. Наш сильный продуктовый ассортимент, инновационные продукты и цифровые решения позволили нам удовлетворять желания и ожидания потребителей,

– сказала Карла Кривет.

Рост во всех регионах

В компании заверили, что все регионы значительно повысили общие доходы от продажи.

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К примеру, BSH выросла на 4,8% в регионе Европы. Также оборот значительно увеличился в:

Германии;

Великобритании;

Северной Европе.

BSH получила дополнительную долю американского рынка, достигнув показателя роста оборота на 7,7%. Это выше среднего, по сравнению с предыдущим годом. Особенно большим был спрос на холодильники и посудомоечные машины.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке оборот вырос на 5,3% от уровня предыдущего года. Известно, что влияние пандемии было замечено в Китае только в феврале – уже в мае началось существенное улучшение ситуации. В этом регионе был спрос на посудомоечные машины.

Теперь компания BSH планирует существенно расширить свой бизнес на рынках Индии и Африки, ведь там выросли продажи.