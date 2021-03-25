Пандемия не помешала: Bosch достигла рекордного оборота за более чем 50 лет существования
Компания Bosch в 2020 году увеличила оборот на 5,3% – получила 13,9 миллиарда евро. Представители предприятия отметили, что значительный рост состоялся во всех регионах, в частности в продуктовых категориях.
Источник:24 канал
Компания достигла наивысшего годового оборота за свою более чем 50-летнюю историю.
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В компании считают, что успеху BSH способствовали следующие факторы:
- повышение глобального спроса на высококачественные бытовые приборы;
- сильные бренды;
- цифровые инновации;
- профессиональное обслуживание клиентов.
Доктор Карла Кривет, которая является председателем правления BSH, отметила, что именно благодаря чрезвычайной настойчивости коллег во всем мире удалось успешно преодолеть вызовы глобальной пандемии.
В нашей отрасли наблюдался значительный рост, ведь потребители стали проводить больше времени дома и на кухне. Наш сильный продуктовый ассортимент, инновационные продукты и цифровые решения позволили нам удовлетворять желания и ожидания потребителей,
– сказала Карла Кривет.
Рост во всех регионах
В компании заверили, что все регионы значительно повысили общие доходы от продажи.
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К примеру, BSH выросла на 4,8% в регионе Европы. Также оборот значительно увеличился в:
- Германии;
- Великобритании;
- Северной Европе.
BSH получила дополнительную долю американского рынка, достигнув показателя роста оборота на 7,7%. Это выше среднего, по сравнению с предыдущим годом. Особенно большим был спрос на холодильники и посудомоечные машины.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке оборот вырос на 5,3% от уровня предыдущего года. Известно, что влияние пандемии было замечено в Китае только в феврале – уже в мае началось существенное улучшение ситуации. В этом регионе был спрос на посудомоечные машины.
Теперь компания BSH планирует существенно расширить свой бизнес на рынках Индии и Африки, ведь там выросли продажи.
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