Борьба с неофициальными работниками: в Гоструда рассказали, как проходят проверки бизнеса

С 1 июля 2021 года Гоструда начала проверки бизнеса по выявлению неоформленных работников. За это время проведено более 2 700 проверок, на которых зафиксировано около 10 000 нелегальных работников.

Вместе с тем, согласно данным Госстата, в первом полугодии 2021 года количество неформально занятого населения составляло почти 3 миллиона человек. О том, как организовывают проверки украинского бизнеса, рассказал глава Гоструда Виталий Сажиенко.

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Как в Гоструда находят нарушителей трудового законодательства

Гоструда работает в кооперации с налоговой службой и Пенсионным фондом. Ведомство сравнивает и анализирует данные в их информационных базах. В отчетах налоговой, например, числится компания со значительными объемами производства и миллионными оборотами, а вот по данным Пенсионного фонда, в ней работает только трое сотрудников. Такие несоответствия наводят инспекторов на подозрения.

Если на предприятии большинство сотрудников оформлены через гражданские договоры, то это также красный сигнал для чиновников. Особенно когда на таких условиях работают, например, водители или продавцы, причем не год или два, а десять и больше.

Как выбирают компании для внеплановых проверок

Любая достоверная информация о том, что работодатель использует незадекларированный труд, может стать поводом для инспектирования. Чаще всего проверки инициируют по обращениям граждан, однако анонимные жалобы в Гоструда не рассматривают – берут во внимание только те, в которых присутствуют данные адресанта.

Кроме того, служба наведывается к работодателям, с которыми уже проводила разъяснительную работу, однако никакого результата это не дало.

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Как устанавливают, что работник не оформлен официально

Инспектор труда проверяет первичные кадровые и бухгалтерские документы, сравнивает их данные с количеством фактически присутствующих на рабочих местах.

Отговорки – пришел на стажировку, в гости и тому подобное – не проходят, ведь закон позволяет допускать работника к работе только после его оформления, о чем, безусловно, следует уведомить налоговую. Иначе речь идет о незадекларированной работе. Виталий Сажиенко Глава Гоструда

Как насчет ФЛП

Часто компании не решаются напрямую нарушать трудовое законодательство. Чтобы оптимизировать затраты на работников, их оформляют через ФЛП. Сейчас Гоструда больше сосредотачивается на полностью неформальной занятости, когда работник работает без документов или договоров, его права не защищены, а бизнес не платит за него никаких налогов.

Какие штрафы за нарушения

Если работодателя поймали с поличным при проверке, он прежде всего должен заключить трудовые договоры со всеми своими неофициальным работниками и уплатить налоги и ЕСВ за все время их работы.

Для предприятий 1 – 3 группы единого налога действует первое предупреждение, а вот остальные предприниматели сразу платят за каждого нелегального работника штраф в размере 10 минимальных зарплат (сейчас это 60 тысяч гривен). За повторное нарушение наказывают штрафом в размере 30 минимальных зарплат (сейчас – 180 тысяч гривен).

Напомним, что к проверкам Гоструда планируют привлекать представителей полиции. Кроме этого, новый проект закона предусматривает повышение штрафов за нарушение трудового законодательства.