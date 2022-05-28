Большой удар по индустрии: косметический гигант Wella прекращает поставки в Россию

Россияне остаются и без качественной косметики. Немецкий производитель Wella прекращает поставки в государство-агрессор.

Компания работала в стране 28 лет. Соответствующее сообщение от Wella получило в распоряжение одно из российских изданий, сообщает 24 канал.

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В индустрии красоты России начинаются проблемы

Салоны красоты России активно пользовались продукцией от немецкого производителя: на окрасочные средства Wella приходилось до 40% рынка .

Большая часть продукции этого производителя поставлялась из-за границы (за исключением Londa).

Поскольку компания прекращает свои поставки, у индустрии красоты начинаются проблемы. Ведь нужно быстро переходить на других производителей, поэтому нужно переучить большое количество мастеров. Более того, вероятно, компании только будут продолжать выходить с российского рынка. Ибо никто с государством-агрессором не хочет иметь дела.

Именно Wella была первым производителем профессиональной косметики, с которой началась работа в соответствующей отрасли. Поэтому прекращение поставок действительно будет критическим. Отметим, по всей вероятности, место Wella займет российская компания Estel.

О чем говорится в сообщении компании

Согласно сообщению Wella Company, компания больше не производит и не продает в России продукцию под своими брендами.

В то же время, по информации того же российского СМИ, права собственности на бизнес передадут местной команде топ-менеджеров.

Что известно о компании Wella

Wella была основана в Германии в 1880 году. В России она заработала с 1994 года. В 2021 году выручка компании составила 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль – 208 миллионов рублей.

Этот косметический гигант является одной из популярнейших компаний в мире индустрии косметики и парфюмерии. Немецкий производитель присутствует в более чем 150 странах мира. Главный офис компании расположен в Дармштадте.

Источник: Википедия

Россияне остаются без качественной косметики

Косметическая компания Lush на фоне войны против Украины прекратила поставки своей продукции в Россию. Следовательно, франшиза находится на грани закрытия.

Одна из популярнейших компаний Avon также сообщила, что не будет инвестировать в рынок государства-агрессора. Производитель всем сердцем поддерживает наш народ.

Временно свои магазины и интернет-продажи в России закрыли и L'Oréal.

Бренд Oriflame поначалу заявлял, что остается в России. Однако через несколько недель одумался и в конце концов сократил свое сотрудничество с государством-оккупантом.

Отметим, что еще в начале полномасштабной войны решение о выходе с российского рынка приняли ряд компаний: Estee Lauder, Hermès, Asos, Farfetch, Mytheresa, 124 бутика Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel и т.д. Производители до сих пор активно продолжают прекращать сотрудничество с Россией.

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