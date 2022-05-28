Большой удар по индустрии: косметический гигант Wella прекращает поставки в Россию
Россияне остаются и без качественной косметики. Немецкий производитель Wella прекращает поставки в государство-агрессор.
Компания работала в стране 28 лет. Соответствующее сообщение от Wella получило в распоряжение одно из российских изданий, сообщает 24 канал.
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В индустрии красоты России начинаются проблемы
Салоны красоты России активно пользовались продукцией от немецкого производителя: на окрасочные средства Wella приходилось до 40% рынка .Кстати! Большая часть продукции этого производителя поставлялась из-за границы (за исключением Londa).
Поскольку компания прекращает свои поставки, у индустрии красоты начинаются проблемы. Ведь нужно быстро переходить на других производителей, поэтому нужно переучить большое количество мастеров. Более того, вероятно, компании только будут продолжать выходить с российского рынка. Ибо никто с государством-агрессором не хочет иметь дела.
Именно Wella была первым производителем профессиональной косметики, с которой началась работа в соответствующей отрасли. Поэтому прекращение поставок действительно будет критическим. Отметим, по всей вероятности, место Wella займет российская компания Estel.
О чем говорится в сообщении компании
Согласно сообщению Wella Company, компания больше не производит и не продает в России продукцию под своими брендами.
В то же время, по информации того же российского СМИ, права собственности на бизнес передадут местной команде топ-менеджеров.
Что известно о компании Wella
Wella была основана в Германии в 1880 году. В России она заработала с 1994 года. В 2021 году выручка компании составила 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль – 208 миллионов рублей.
Этот косметический гигант является одной из популярнейших компаний в мире индустрии косметики и парфюмерии. Немецкий производитель присутствует в более чем 150 странах мира. Главный офис компании расположен в Дармштадте.
Источник: Википедия
Россияне остаются без качественной косметики
- Косметическая компания Lush на фоне войны против Украины прекратила поставки своей продукции в Россию. Следовательно, франшиза находится на грани закрытия.
- Одна из популярнейших компаний Avon также сообщила, что не будет инвестировать в рынок государства-агрессора. Производитель всем сердцем поддерживает наш народ.
- Временно свои магазины и интернет-продажи в России закрыли и L'Oréal.
- Бренд Oriflame поначалу заявлял, что остается в России. Однако через несколько недель одумался и в конце концов сократил свое сотрудничество с государством-оккупантом.
- Отметим, что еще в начале полномасштабной войны решение о выходе с российского рынка приняли ряд компаний: Estee Lauder, Hermès, Asos, Farfetch, Mytheresa, 124 бутика Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel и т.д. Производители до сих пор активно продолжают прекращать сотрудничество с Россией.
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