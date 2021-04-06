Устанавливают камеры и нанимают шпионов. Есть не менее 5 методов, с помощью которых Amazon наблюдает за своими работниками.

Зеваешь, стоишь без работы или не соблюдаешь дистанции - попадаешь на глаза менеджеру. Несмотря на то, что в Amazon работает более миллиона человек, современные технологии позволяют следить за каждым.

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Камеры для водителей

Для водителей используют противоречивую систему Netradyne Driveri. С помощью четырех объективов камера захватывает дорогу, водителя и весь салон автомобиля. Компания уверяет, что это для безопасности. Система может обнаружить и сообщить о 16 различных проблемах. Например, превышение скорости, резкое торможение и невнимательность того, кто за рулем.

Сами работники доставки жалуются на систему. Говорят, что на основе записей с видеокамер к ним применяют дисциплинарные меры.

Контроллеры эффективного времени для работников складов

Чтобы предупредить кражи на складах компании, за работниками следят камеры. Также в 2019 году

компания внедрила систему, которая анализирует продуктивность каждого сотрудника. Если человек работает не слишком добросовестно, то может автоматически получить уведомление об увольнении.

Работники жалуються, что из-за цифр их наказывают несправдливо. Кроме того, менеджеры могли редактировать показатели "по своему усмотрению".

Amazon утверждает, что несмотря на автоматизированное отслеживание, для решения кадровых вопросов привлекает менеджеров.

"Ассистенты" социальной дистанции

На YouTube-канале компании сохраняется видео, где можно увидеть, как на складах следят за соблюдением социальной дистанции. Если на мониторе сотрудника окружает зеленый круг, значит между ним и другими людьми есть полтора метра. Только расстояние сокращаеться, он становится красным.

Смотрите на видео как в Amazon контролируют дистанцию междю работниками

Тепловая карта для работников сети магазинов Whole Foods

Amazon отслеживал десятки факторов, которые указывали на профсоюзные настроения, в частности расстояние до профсоюзного офиса и количество жалоб в отдел кадров. Поэтому каждый из 510 магазинов сети имел свой тепловой рейтинг, где красным промаркированы точки с высоким риском создания профсоюза.

В компании прокомментировали, что в ходе опроса сами работники Whole Foods сказали, что предпочитают иметь дело с менеджерами вместо представителей профсоюзов.

Шпионы для сотрудников в Европе

В ноябре 2020 года Motherboard сообщил о секретных отчетах Amazon. Они свидетельствуют о сотрудничестве с агентством Pinkerton, с целью шпионить за работниками складов в Европе. Также сообщалось, что оперативники агентства составили отчет о рабочих и журналистах, которые присутствовали на забастовке в Барселоне. Amazon откомментировал, что их деятельность соответствует местным законам и проводится при поддержке местных властей.

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