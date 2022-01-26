Большой бизнес США просит Белый дом отсрочить и смягчить возможные санкции против России

Президент США Джо Байден пригрозил ввести разрушительные санкции против России, если Владимир Путин отважится на полномасштабное вторжение в Украину. Однако крупный бизнес призвал Белый дом "быть осторожными".

Торговая группа, представляющая компании Chevron, General Electric и ряд других крупных корпораций США, ведущих свой бизнес в России, обратилась к власти с просьбой "пересмотреть продукты", на которые будут распространяться санкции. Вместе с тем крупные энергетические компании настаивают на уменьшении объемов и срока действия потенциального пакета санкций.

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Крупный американский бизнес требует смягчения возможных санкций против России

Энергетические компании США обратились к законодателям США, требуя "охлаждения" или "сворачивания" санкций. Они боятся, что если не смогут выполнить деловые контракты в России, их активы конфискуют.

Между тем, Американский нефтяной институт (API), крупнейшая в США организация, лоббирующая интересы бурильщиков нефтяных и газовых скважин, обсудила санкции против России с офисом Конгресса.

Санкции должны быть максимально целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний,

– заявил представитель API.

Большой бизнес США обеспокоен, что экспортные санкции, скорее всего, будут введены внезапно и не поэтапно, из-за чего у них не будет времени свернуть свой бизнес на территории России и выполнить условия контрактов.

Добавим, что в Министерстве финансов США заявили о готовности "нанести серьезный ущерб российской экономике", при этом свести к минимуму побочные эффекты для американских компаний.

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