Основную часть дохода принес бизнес инфраструктурного строительства (строительство, ремонт и обслуживание дорог) – 23,6 миллиарда гривен, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2019 годом – более 10,6 миллиарда гривен.

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Onur активно участвует в президентском проекте "Большое строительство", который предусматривает масштабную перестройку инфраструктуры Украины. Основная задача проекта в 2021 году – строительство или реконструкция 6600 км дорог, 74 школ, 54 детсадов и тому подобное.

В частности, в прошлом году Onur выиграла тендер на строительство вантового моста через реку Днепр в Запорожье на 11,918 миллиарда гривен.

Турецкую Onur Group (Onur Taahhut) основано в 1991 году. Она занимается строительством и ремонтом дорог и других инфраструктурных объектов в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Кроме основного направления – строительства автомобильных дорог и мостов, Onur Group Ukraine инвестирует в "зеленую" энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, деревообрабатывающую отрасль, авиаперевозки и туризм.

Бизнес ONUR в Украине

В Украине компания работает с 2004 года, построив участок трассы международного значения Киев – Одесса. Также в 2014-м Onur стала первой иностранной компанией в Украине, с которой заключили контракт OPRС на содержание дороги. В течение семи лет она отвечает за содержание, инспекцию и ремонт участка 187 километров трассы Киев – Чоп.

Дороги в Украине главный источник доходов ONUR / Фото Укравтодор

На сегодня в Onur Group Ukraine работают 5334 человека.

На чем кроме дорог и мостов зарабатывает ONUR в Украине

На втором месте по доходности для Onur Group Ukraine производство (бетона, асфальта, щебня, деревообработка). Это направление бизнеса принесло 646,3 миллиона гривен, что почти на 16,8% больше по сравнению с данными предыдущего года.

Значительно меньше компании дохода принес бизнес инвестирования финансовой индустрии, а именно 83,9 миллиона гривен, что более чем вдвое больше по сравнению с показателями предыдущего года. Еще 74,9 миллиона обеспечило направление альтернативной "зеленой" энергетики . Рост составил почти 5,3 раза. Меньше всего дохода принесло агропромышленное направление – 22,2 миллиона гривен, что на 14% меньше по сравнению с показателями 2019-го.

Именно Onur Group провела масштабную реконструкцию площади Дворцовой перед вокзалом во Львове / Фото Onur

Убытки несмотря на десятки миллиардов доходов

По итогам 2020 года компания Onur Group Ukraine получила более 63,84 миллиона гривен чистого убытка. В то же время в 2019-м было зафиксировано 120 миллионов чистой прибыли. Основной причиной убытков, по данным пресс-службы компании, стали инвестиционные расходы на "зеленую" энергетику.