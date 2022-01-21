Большинство из них потерпит неудачу, но оно того стоит, – Билл Гейтс об экологических стартапах

Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил на ежегодном Всемирном экономическом форуме. Миллиардер, в частности, рассказал об экологических стартапах и перспективах их развития.

Гейтс отметил, что он в восторге от количества разработок в сфере климатических технологий, появившихся за последние несколько лет. Вместе с тем богач считает, что небольшое их количество продержится достаточно долго, чтобы действительно изменить мир.

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Перспективы "зеленых" стартапов

По результатам исследования PwC, опубликованного в декабре, с 2013 года до второй половины 2021 года было основано более 3 тысяч стартапов в сфере климатических технологий. В общей сложности они привлекли за это время более 222 миллиардов долларов инвестиций.

Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst планирует инвестировать 15 миллиардов долларов в проекты "зеленых" технологий в 2022 году. По его мнению, для реальных изменений в области экологии необходимо всего несколько десятков историй успеха подобных стартапов.

Количество компаний, что сегодня работают в области борьбы против изменений климата, действительно впечатляет. Множество из них потерпят неудачу, но оно того стоит. Нам нужно "умное" количество, несколько десятков, чтобы преодолеть климатические проблемы, и стоит ускорить этот процесс,

– заявил Гейтс на онлайн-встрече в рамках форума.

Миллиардер призвал некоторые из самых богатых стран мира, в том числе США, помочь "сдвинуть дело с мертвой точки", масштабируя "чистые" технологии. По мнению богача, мировые правительства должны играть главную роль как в финансировании, так и в политике поддержки экологических стартапов.

Самым главным и сложным направлением экологических разработок, по словам Гейтса, должно стать преодоление зависимости от горючих полезных ископаемых путем поиска "зеленых" альтернатив. Добавим, что Breakthrough Energy Catalyst финансирует технологии, связанные с экологическим производством стали, водорода и "зеленого" топлива для авиационной отрасли.

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