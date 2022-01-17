Больше, чем за последние 14 лет: как разбогатели миллиардеры во время пандемии

Международное объединение Oxfam высчитало, как изменились состояния миллиардеров в течение пандемии COVID-19. Выяснилось, что богачи приумножили свой капитал на 5 триллионов долларов.

По данным организации, в целом состояние миллиардеров по всему миру выросло с 8,6 триллиона долларов в марте 2020 года до 13,8 триллиона долларов в ноябре 2021 года. Показатель больше, чем за предыдущие 14 лет вместе взятые.

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Усугубление экономического неравенства

В отчете Oxfam отмечается, что лишь первая десятка самых богатых людей мира увеличила свое состояние в течение 2020 – 2021 годов более чем вдвое. При этом прирост их капитала в среднем составил 1,3 миллиарда долларов в день.

Результаты исследования были опубликованы в канун давосского Всемирного экономического форума. Такие показатели свидетельствуют о значительном усугублении экономического неравенства, поскольку пандемия, с другой стороны, привела также к резкому росту бедности.

В Oxfam настаивают, что мировые правительства должны облагать доходы, полученные богачами во время пандемии, и использовать полученные деньги на:

финансирование систем здравоохранения;

оплату государственных кампаний вакцинации населения;

борьбу против дискриминации;

преодоление климатического кризиса.

Центральные банки влили триллионы долларов на финансовые рынки, чтобы спасти экономику. Однако большая часть этих денег оказалась в карманах миллиардеров, которые богатеют благодаря фондовым рынкам,

– заявила исполнительный директор Oxfam Габриэла Бучер.

Согласно отчету, общий капитал 10 богатейших бизнесменов, в том числе Илона Маска и Джеффа Безоса, в настоящее время в 6 раз превышает состояние беднейших 3,1 миллиарда человек по всему миру.

Добавим, что по оценкам Всемирного банка, в 2020 году 97 миллионов человек по всему миру оказались в условиях критической бедности, и сейчас живут менее чем на 2 доллара в день. Число людей, живущих ниже порога бедности, демонстрирует рекордный рост за последние более 20 лет.