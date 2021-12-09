Больше, чем ВВП Франции: капитализация Apple достигла нового рекорда

Десятилетиями акции Apple были одними из самых прибыльных в мире. И вот компания на пороге нового рекорда – она первой в мире может добиться рыночной капитализации в 3 триллиона долларов.

Это больше, чем весь немецкий рынок акций или даже ВВП таких мощных экономик, как Великобритании или Франции. Чтобы добиться 3 триллионов, производителю iPhone нужно вырасти еще на 6%.

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Apple пересекла отметку в 1 триллион долларов 4 года назад, а в 2 триллиона долларов – год назад.

Это феноменальное достижение, подчеркивающее невероятное доминирование американских технологических компаний. У Apple еще многое впереди, что заставляет задуматься, насколько большими они могут стать,

– сказал Крэйг Эрлам, старший аналитик рынка Oanda.

В чем феномен Apple

Компания стала самым дорогим бизнесом в мире благодаря постоянному выпуску захватывающих потребителей продуктов. Из-за пандемии многие рынки – нестабильны, а процентные ставки на ценные бумаги – крайне низкие. Поэтому еще больше инвесторов начали вкладывать деньги в надежную компанию Apple, до сих пор демонстрирующую быстрый рост.

Акции Tesla

С конца 1990-х годов доходность акций Apple составила колоссальные 22 000% , то есть по 28% в год. Для сравнения доходность S&P 500 за тот же период составила 7,5% ежегодно.

, то есть по 28% в год. Для сравнения доходность S&P 500 за тот же период составила 7,5% ежегодно. В среду, 8 декабря, акции компании закрыли торги на уровне 175,08 доллара, по данным Yahoo! Finance. Чтобы достичь 3 триллионов долларов капитализации, акциями нужно возрасти до уровня в 182,85 доллара.

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