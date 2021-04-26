Акции Tesla резко выросли с начала 2020 года. Это сделало Илона Маска вторым самым богатым человеком в мире после Джеффа Безоса.

Деньги Илона Маска

Илон Маск в 2020 году разбогател почти на 158 миллиардов долларов . Это больше, чем ВВП Украины за аналогичный период ( 142,25 миллиарда долларов).

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Еще в начале 2020 года в основателя Tesla и SpaceX было 27,2 миллиарда долларов.

А в начале 2021 года он стал самым богатым человеком мира с состоянием 185 миллиардов долларов, по данным Forbes .

Правда, впоследствии его обогнал Джефф Безос, основатель Amazon.

Доход Маска в день

Каждый день в 2020 году Маск зарабатывал в среднем почти 432 миллиона долларов .

Где лежит богатство Маска