Больше, чем Украина: сколько зарабатывает Илон Маск за день
Акции Tesla резко выросли с начала 2020 года. Это сделало Илона Маска вторым самым богатым человеком в мире после Джеффа Безоса.
Источник:Market Realist
Деньги Илона Маска
Илон Маск в 2020 году разбогател почти на 158 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП Украины за аналогичный период (142,25 миллиарда долларов).
К теме Илон Маск оказался большим благотворителем: на что он пожертвовал 150 миллионов долларов
- Еще в начале 2020 года в основателя Tesla и SpaceX было 27,2 миллиарда долларов.
- А в начале 2021 года он стал самым богатым человеком мира с состоянием 185 миллиардов долларов, по данным Forbes.
Правда, впоследствии его обогнал Джефф Безос, основатель Amazon.
Доход Маска в день
Каждый день в 2020 году Маск зарабатывал в среднем почти 432 миллиона долларов.
Где лежит богатство Маска
Но в действительности с деньгами Илона Маска не все так просто. Он не может в один день взять все эти деньги и потратить, даже если бы нашел, на что. Ведь большинство денег миллиардера – в акциях компании. К слову, Маск не получает обычной зарплаты в компании Tesla – он получает опционы на акции.
Поделиться новостью